台糖小港廠睦鄰健步走 邀好鄰居一起走出健康

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
台糖砂糖事業部小港廠睦鄰誠意足，今辦健走活動，與「好庴邊」交流情誼。記者王昭月／攝影
台糖砂糖事業部小港廠睦鄰誠意足，今辦健走活動，與「好庴邊」交流情誼。記者王昭月／攝影

新冠肺炎疫情影響，許多人減少出門，宅在家裡都快悶壞了，台糖公司砂糖事業部暨小港廠基於睦鄰今天邀鄰近小港里、港正里、港南里及二苓里300多人參加公益健走，希望交流情誼外，大家能走出健康。

砂糖事業部小港廠長楊清泉表示，台糖小港廠民國6年建廠，已具百年歷史，從早期生產甘蔗糖到生產沙拉油及飼料，如今躋身為全台最大精煉糖工廠，供應全台一半以上砂糖消費量，可貴的是，小港廠與小港居民長期相處融洽。

台糖這場「健康飛揚公益傳情健走」活動，包括小港區長李元新，市議員李順進、陳麗娜等人都共襄盛舉，李元新說，台糖長期與里民保持良好互動關係，可說是大家共同的「好厝邊」。

健走前，300多名參加民眾在台糖采采樂社團帶動下，作有氧健康操暖身，然後由港美街出發，漫遊園區走至台糖414道路，行經小港運動場旁，再進社區，全程約1.8公里。台糖公司行政組尉遲組長翠蓮表示，為展現友善鄰里的誠意，台糖將會持續舉辦各項敦親睦鄰活動。

台糖小港廠今天喜迎里民參加健走，特別準備熱呼呼的台糖薑母茶、健康養生餅乾及音樂饗宴與里民分享，更送每人一分伴手禮，有台糖有機白米、台糖葵花籽油及養生餅乾等，禮數周到。

健走 新冠肺炎

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