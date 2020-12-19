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力博「苦瓜王國」美名 高雄大樹苦瓜比賽結果出爐
高雄大樹區的苦瓜產量高居全市第一，大樹區公所今天上午在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦行銷活動，並頒發苦瓜評鑑競賽的優勝獎牌給獲獎農民。大樹公所指出，第一屆苦瓜評鑑競賽結果出爐，前三名依序為冠軍張振榮、亞軍蔡牛、季軍林國村，現場還免費招待1千份鳳梨苦瓜雞給民眾享用。
大樹區苦瓜品質優良，總面積300公頃。區長汪小芬指出，近日進入苦瓜盛產期，為推廣苦瓜與其他在地優質農特產，今天舉辦「2020年大樹美食文化節」，現場安排YOYO家族及巧虎家族表演，另有苦瓜主題的趣味闖關遊戲。
大樹區公所與農會初次舉辦苦瓜評鑑競賽，評審依據果形、田間管理等項目評分，今天上午在會場發表「109年度苦瓜品質評鑑」優勝名單，前三名依序為張振榮、蔡牛、林國村，立委邱議瑩頒獎道賀。
蔡牛說，他種苦瓜半世紀之久，以前面積將近1甲，天天跟苦瓜相處，今年健康走下坡，小孩不希望他太勞累，所以只種2分地，得獎就是最大肯定；大樹苦瓜非常好吃，消費者一定要買來吃看看。
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