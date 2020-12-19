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10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳姓新手爸爸指花5萬元讓老婆住頂子月子中心，入住第一天湯裡就有S掛勾。圖／翻攝自爆料公社
陳姓新手爸爸指花5萬元讓老婆住頂子月子中心，入住第一天湯裡就有S掛勾。圖／翻攝自爆料公社

高雄月子中心一床難求，醫院常需排隊，一名新手媽媽入住左營頂級月子中心10天，第一天吃月子餐竟發現湯裡有個S掛鉤，她先生氣不過住10天就要花5萬元，竟碰到這種事，上「爆料公社」爆料，月子中心坦承疏失，表示第一時間即處理並道歉。

新手媽媽的丈夫陳男表示，太太12月1日人住月子中心，第一天月子餐的湯裡就有「S型掛勾」，當時廚師和送餐阿姨有道歉，他們也覺得不宜多荷責。但過兩天，月子中心又說嬰兒黃膽指數高達19.2，要他們將孩子轉到榮總接受更好的治療，他們到榮總一檢查，指數僅14.8，不需要轉診！。

陳男表示，10日半夜兩點半警報響了10分鐘，院方指是誤觸警鈴，但警報仍一直響，半小時才又回覆是地震引起，11日退房時，月子中心說他們把遙控器用壞，需賠1000元，他老婆氣到哭。

這家月子中心沈姓行政護理部主任坦承，月子餐湯品有掛勾，確實是作業疏忽，已經致歉，除未收餐費外，也贈送毛毯，至於遙控器損壞，事後院方亦未索賠。

月子中心 新手媽媽 爆料公社

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