影／「藍皮火車」老來俏 倒數計時停駛掀空前搶搭盛況

台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」的屏東枋寮至台東知本站段，將於12月23日通車營運，全台僅存每天各往返一班的「藍皮火車」也將停駛，老火車的魅力無法擋，近日吸引鐵道迷和懷舊民眾朝聖，台鐵假日從3節列車增至6列，依然班班客滿；另為慶祝枋寮站於通車日升等二等站，當天上午在枋寮站限量發售1500套紀念套票，鐵道迷已相揪搶購。

全台每天一班往返枋寮和台東的「藍皮普快」停駛進入倒數，人氣紅不讓，天天都有全台各地民眾，專程南下搶搭這列沒有冷氣、手動窗戶的老爺級火車；枋寮火車站長陳連成說，它真的「老來俏」，過去乏人問津，每天僅掛2列，傳出停駛消息後爆紅，單程百元紀念車票早已售完，即使加掛車廂依然客滿，盛況堪稱空前，台鐵未來將改造為「藍皮解憂號觀光列車」，預定明年4月上路。

今天是「藍皮火車」停駛前最後一個假日，枋寮火車站湧現比平日多的朝聖人潮，台鐵加掛至6列，還是有旅客必須站著，出發前大家忙著拿起相機和手機拍照，希望和這列即將退役的鐵道老兵合影留念；30歲的王姓遊客說，小時候父親帶他搭過，車廂沒有冷氣，行經隧道會聞到一股柴油味，雖沒有快速和舒適的搭乘環境，卻有種特別的懷舊美感，一早從台北搭車南下回味；住台中市的溫姓女子5年前和先生專程來搭，她說，當時整個車廂10根手指頭數得出來，今天被嚇到，怎麼那麼多人。

因應南迴線電氣化通車，台鐵將於12月23日起改點，是屏東線終點也是南迴線起點的枋寮站，當天提升為二等站，增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次)，可望成為屏東地區觀光轉運中心；當天上午9時40分於枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元，套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票。

套票特色以營運接軌、歷史承接為主題，發行首次普悠瑪異級名片式車票、號鐵吉祥票（福祿東海）「加祿─東海」區間票及暫時不再開行的普通車票「枋寮─內獅」名片式車票各1張；除將藍皮列車行駛風姿加入外，並於名片式車票軋上109.12.22紀念日期，特別珍貴及稀有，值得購買珍藏，現場另備有兩款紀念戳章供民眾蓋章留念。