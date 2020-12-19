山難事故頻傳 救難人員前進高雄大崗山受訓

台灣山域救難事故增加，高市消防局第五大隊轄區有大小崗山休閒步道，林道分歧易走失，平假日登山遊客眾多。五大隊第一中隊指出，為提高山域救難的專業技能，70人分兩梯次辦理「山域GPS座標搜救訓練」，若有事故發生時，盼在黃金救援時間搶救民眾生命。

大崗山地區登高後視野開闊，登山山徑眾多，消防局第五大隊第一中隊在17、18日分兩梯次舉辦山搜訓練，基本訓練涵蓋成立臨時前進指揮所，裝備器材整備、任務指派及救災安全等內容。

中隊長董柏維今天指出，登山者迷路時無法精確通報所在位置，此次訓練著重GPS座標轉換定位訓練，可結合求救者的手機APP，在電腦上紀錄完整搜救軌跡，換算出帶救援者的相對位置，並快速排除已搜救區域，提升搜救效能。