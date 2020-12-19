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屏東公園中華路外停車場完工開放 緩解周邊停車壓力

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場近期完工，可供上百個汽、機車位，讓居民或遊客到市場、百貨商場以及近期「2020屏東聖誕節」活動期間使用，緩解大量車潮的停車需求。

屏東公園不僅經常舉辦活動，更鄰近市場、百貨商場，經常出現停車空間不足的問題，有鑑於此，縣府爭取前瞻補助4千萬興建屏東公園中華路外停車場，分別設計113輛小型車，包含婦幼、身心障礙停車位各3格，機車則有105格車位，包含3格身心障礙車位。

近期完工的屏東公園中華路外停車場，於12月17日起開放使用，收費時間自早上8時至晚上10時，採汽車每小時20元計費，機車免停車費的方式經營，同時也搭上近期「2020屏東聖誕節」活動，有助緩解民眾前往觀賞時停車的困擾。

縣府交通旅遊處表示，屏東公園中華路外停車場，除改善周邊停車不足的問題，經規劃設計，整頓公園周邊行人通行空間，及增設停車場內夜間照明設備，更打造友善、安全及便民的停車環境。

交旅處呼籲，屏東公園中華路外停車場相關規定已於現場設置牌面、標線公告，請民眾停車前務必詳閱並切勿占用專用停車位。

屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為緩解屏東公園周邊停車問題，爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 停車場

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