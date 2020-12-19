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民眾檢舉最多的交通違規是那項？ 高雄市統計前3名出爐
開車或騎機車時，真的要遵守各項交通規則，否則可能被民眾檢舉而受罰。高雄市警察局交通大隊統計今年1月到11月民眾檢舉交通違規的數量，受理了59萬6404件中，舉發成案且開罰的就有52萬1700件，成案率達8成7；其中以違規停車的舉發28萬5956件最多，其次是變換車道未打方向燈舉發了4萬1676件。
高雄市交通大隊統計今年11個月以來民眾舉發交通違規情形依序如下：
1、違規停車，受理32萬1868件，舉發28萬5956件。
2、變換車道未打方向燈，受理4萬6414件，舉發4萬1676件。3、闖紅燈，受理3萬9706件，舉發3萬3285件。
4、占用機車停等區（汽車），受理3萬5091件，舉發2萬9839件。
5、紅燈越線停車，受理2萬7072件，舉發2萬3235件。
6、紅燈右轉， 受理2萬6514件，舉發2萬2770件。
7、其他，受理2萬1768件，舉發1萬8301件。
8、跨越雙黃線、雙白線，受理2萬96件，舉發1萬6838件。
9、未依規定行駛，受理1萬9434件，舉發1萬6838件。
10、未戴安全帽，受理1萬6640件，舉發1萬4521件。
11、逆向行駛，受理1萬3690件，舉發1萬1582件。
12、未依兩段式左轉（機車），受理8111件，舉發6751件。
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