跨年活動整整11天估可吸引逾50萬人 高市：務請戴口罩

「高雄2021跨百光年」活動24日將展開，到明年1月3日閉幕，整整11天活動期，高雄市政府估計將可吸引50萬以上人潮，因此，面對冬季防疫，市府不敢掉以輕心，提早呼籲民眾參加各項跨年活動時務必戴口罩。

中央流行疫情指揮中心規定12月1日啟動「秋冬防疫專案」，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場域應戴口罩。高市府表示，即將登場的跨百光年系列活動屬人潮聚集處，且多數民眾會搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具前往，更要戴口罩。

跨百光年活動為多舞台設計，3大舞台分散在蓬萊港區、高雄流行音樂中心和海上平台，但市府估計每一個舞台區和周邊區域的人潮一定擁擠，所以配合國家防疫政策，兼顧防疫與便民，呼籲民眾務必戴上口罩，確保每一位參與者的健康。

這次跨百光年活動，市府獨家設計「高雄一百口罩」，駁二「高雄一百商品專賣店」每天都有販售，24日起輕軌C11真愛碼頭站出口小海豚賣店也買得到購買，線上通路也可選購：https://www.pinkoi.com/store/kaohsiung-100