取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

機車兩段式左轉應取消嗎？許多機車族盼政府修法取消兩段式左轉，但高雄市政府交通局強調「安全不容打折」，希望與用路人溝通，營造機車安全友善環境。

高市交通局從106年起到目前，取消了30 條兩個車道以下路段「內側車道禁行機車」管制，也取消64處路口兩段式左轉管制，開放機車直接左轉，其他路口仍維持機車兩段式左轉的限制，並在前鎮區中華路、正勤路口、中華路與時代大道路口增設違規左轉警示系統。

交通局表示，騎機車的人士從18歲剛取得駕照的到80歲的銀髮族都有，不同年齡層的機車使用者對於兩段式待轉的看法不一，有人反對，也有人支持；可是，「安全不容打折」，在此前提下，籲請用路人理性溝通，交通局未來會全力營造機車安全友善環境。

實地查訪路口，設有科技執法、違規左轉警示系統的路口，汽車、機車多能守法，機車也多採兩段式左轉；但沒有警示系統、交通流量很大的鳳山中正、三多、建軍路口，從鳳山往三多路的機車，有些未遵守機車兩段式左轉的規定，停在往中正路的快車道前待轉區（由衛武營方向要轉向中正路的機車待轉區），從鳳山要往市區的汽車常常一面閃違停（或停錯位置）的機車，一面按喇叭提醒，有的機車騎士會趕快騎到建軍站的待轉區，有的仍然不理，也因此險象環生。