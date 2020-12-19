快訊

大陸宣布開始全面接種疫苗 官方保證半年免疫

影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
機車兩段式左轉、在待轉區等待直行，有人反對，也有人支持。圖／本報資料照片
機車兩段式左轉、在待轉區等待直行，有人反對，也有人支持。圖／本報資料照片

機車兩段式左轉應取消嗎？許多機車族盼政府修法取消兩段式左轉，但高雄市政府交通局強調「安全不容打折」，希望與用路人溝通，營造機車安全友善環境。

高市交通局從106年起到目前，取消了30 條兩個車道以下路段「內側車道禁行機車」管制，也取消64處路口兩段式左轉管制，開放機車直接左轉，其他路口仍維持機車兩段式左轉的限制，並在前鎮區中華路、正勤路口、中華路與時代大道路口增設違規左轉警示系統。

交通局表示，騎機車的人士從18歲剛取得駕照的到80歲的銀髮族都有，不同年齡層的機車使用者對於兩段式待轉的看法不一，有人反對，也有人支持；可是，「安全不容打折」，在此前提下，籲請用路人理性溝通，交通局未來會全力營造機車安全友善環境。

實地查訪路口，設有科技執法、違規左轉警示系統的路口，汽車、機車多能守法，機車也多採兩段式左轉；但沒有警示系統、交通流量很大的鳳山中正、三多、建軍路口，從鳳山往三多路的機車，有些未遵守機車兩段式左轉的規定，停在往中正路的快車道前待轉區（由衛武營方向要轉向中正路的機車待轉區），從鳳山要往市區的汽車常常一面閃違停（或停錯位置）的機車，一面按喇叭提醒，有的機車騎士會趕快騎到建軍站的待轉區，有的仍然不理，也因此險象環生。

交通局表示，將加強教育宣導機車安全轉向方式，也籲請相關團體尊重其他用路人的權益，共創維護機車路權及交通安全的行車環境。

高雄市前鎮區中華路、時代大道路口有針對車輛違規左轉的科技執法設施。圖／本報資料照片
高雄市前鎮區中華路、時代大道路口有針對車輛違規左轉的科技執法設施。圖／本報資料照片

車道 駕照 機車族

延伸閱讀

台中153路公車要跑國道載客數受限 周末下午加開一班次

高雄機車待轉大富翁 遞交陳情書後和平落幕

YouBike權利金之爭 議會決議未來5年不得低於2千萬

小孩收驚這行也有專家 高市湖內達人誌網羅各領域達人

相關新聞

跨年活動整整11天估可吸引逾50萬人 高市：務請戴口罩

「高雄2021跨百光年」活動24日將展開，到明年1月3日閉幕，整整11天活動期，高雄市政府估計將可吸引50萬以上人潮，因...

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

機車兩段式左轉應取消嗎？許多機車族盼政府修法取消兩段式左轉，但高雄市政府交通局強調「安全不容打折」，希望與用路人溝通，營...

是水果月曆！ 高雄市政府2021月曆22日在各區公所發送

高雄市政府印製的2021年月曆，是一整本的月曆，而且是以高雄市水果為主圖的月曆，22日（星期二）上午9時起在各區公所發送...

禽流感好發季將至 屏東動防所展開全縣預防

秋冬為禽流感好發季節，屏東縣政府農業處動物防疫所為防範禽流感入冬時發生，將針對縣內高風險鄉鎮養禽場執行全面訪視，藉此掌握...

全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

西瓜一向是盛夏消暑水果，屏東恆春半島因最南端的地理位置，成為全台唯一冬天出產西瓜地區，車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月...

高市公共托育 111年要達45處

因應少子化與高齡化，高雄市政府修訂建築物免辦理變更使用執照辦法，將活用閒置教室等空間做為老人日照中心及附設托嬰中心，加快...

陳玉珍協助 金門人赴台就醫 家屬住宿解套

金門的民眾若有急重症，往往都需前往台灣各大醫學中心就醫，陪同的家屬在情況緊急下，都未有安排住宿，金門立委陳玉珍昨天表示，...

南科高雄園區托嬰中心 將招生

華邦電、穩懋及華新科技等大廠陸續在南部科學園區高雄園區設廠，員工托嬰需求增加，園區建置的托嬰中心已經完工，近日將開入學說...

大社工業區反降編 26日上街頭

內政部都委會正在審議高雄市大社工業區降編案，當地石化業面臨存亡危機，員工組自救會並宣告26日遊行表達心聲，指一旦降編為乙...

耶誕老人高雄現光影 美麗島站主燈秀迎佳節

高雄市政府今晚在美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，市長陳其邁到場見證燈光秀及反射在建築上的耶誕老人...

蔣月惠抗議枋寮石頭營種電 業者願配合文資審議

屏東縣枋寮鄉新開村光電開發區挖出日治石頭營遺址，縣議員蔣月惠要求停止開發，今天到鄉公所抗議鄉長陳亞麟沒阻止開發。公所表示...

歡慶聖誕節 金門大學點亮聖誕樹讓校園內超溫馨

再過兩天就是聖誕節了，國立金門大學日昨在綜合大樓星形廣場裝置大型的聖誕樹與燈飾，並舉行燈飾啟動儀式，金大校長陳建民和校內...

熱門新聞

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

不要違停！北市685個時段性禁停車格 擬設自動開單系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。