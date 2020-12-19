是水果月曆！ 高雄市政府2021月曆22日在各區公所發送

高雄市政府印製的2021年月曆，是一整本的月曆，而且是以高雄市水果為主圖的月曆，22日（星期二）上午9時起在各區公所發送給民眾，一人一本，發完為主。

高雄市新聞局表示，2021年月曆各月份主圖，分別是1月蜜棗、2月蓮霧、3月青梅、李子、4月鳳梨、5月玉荷包、6月香蕉、7月金煌芒果、8月龍眼、9月紅龍果、10月木瓜、11月芭樂、12月澄蜜番茄。

高市府印製的月曆，過去幾年以12個月份放在單張的居多，而且偏重市政建設，明年的月曆改變做法，拍下高雄市的水果，推出水果月曆。

為了方便市民索取，市府今年以各區公所為發送單位，也籲請民眾不要跑到四維行政中心或鳳山行政中心，因為這兩個行政中心都不是月曆發送地點。