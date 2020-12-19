禽流感好發季將至 屏東動防所展開全縣預防

秋冬為禽流感好發季節，屏東縣政府農業處動物防疫所為防範禽流感入冬時發生，將針對縣內高風險鄉鎮養禽場執行全面訪視，藉此掌握禽流感疑似案例並即時處理，同時也針對高風險鄉鎮的養禽場周邊環境消毒，降低環境中可能存在的病毒。

動防所指出，屏東縣日夜溫差大，容易造成禽類緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活耀，也可能伺機感染禽隻。

動防所將針對全縣高風險鄉鎮養的禽場，進行訪視、紀錄並在養禽場周邊環境消毒，另加強養雞場、水禽場主動監測採樣工作，及早發現禽流感病毒，並採取防疫措施，以利禽流感疫情控制。

動防所呼籲，養禽業者應注意溫度的變化，及禽舍保溫、通風措施，以降低家禽緊迫受寒感染疾病的風險。

動防所提出六項建議，供養禽業者加強落實各項禽場生物安全軟硬體防疫措施，以杜絕疫情入侵及傳播：

（一）加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，防堵犬貓進入禽舍，以及強化野鼠與蚊蠅等病媒防治措施。

（二）落實人員及車輛門禁管制，人員、車輛、箱籠及器具進出禽場時應徹底消毒，並增加禽舍消毒頻率，每週至少2次以上。

（三）避免不同批次及禽種之家禽混合飼養。

（四）維持禽舍環境，並避免密飼，以減少禽隻發生緊迫，增加罹病風險。

（五）禽場內禽隻如有罹患、疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，請務必儘速通報動物防疫所，切勿隨意棄置。