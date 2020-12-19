全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

西瓜一向是盛夏消暑水果，屏東恆春半島因最南端的地理位置，成為全台唯一冬天出產西瓜地區，車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月中旬進入採收季，因四重溪溫泉區也是全台最南的泡湯勝地，為營造「泡美人湯享香甜西瓜」特色，車城鄉公所和農會今天合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂，讓遊客感受冬天裡最暖心的西瓜甜美滋味。

車城農會總幹事林茂盛說，恆春半島因地理因素，很多農產品的產季都是全台最早，車城四重溪一帶紅肉西瓜正好在冬天採收，因種植面積不到30公頃，產量有限，常常上市前就被預訂，少數在路旁零售的西瓜，常會有遊客好奇詢問「是不是東南亞進口的」；紅肉西瓜今年夏天因盛產價格大跌，四重溪西瓜因沒有其他產區競爭，能賣出每斤25元的好價。

他說，紅肉西瓜種在四重溪畔，每年8、9月間下苗，生長期約3個月，因牡丹水庫水源及大梅溪兩者相互澆灌，土壤富含豐富礦物質，肉質紮實、飽滿多汁，口感有脆度和濃郁的西瓜香；種植30多年的瓜農王尚武說，在恆春半島特有強勁的「落山風」吹拂和充足日曬下，四重溪的西瓜為抗風，雖然個頭較小，瓜肉不會太紅潤，但甜度和脆度卻完勝。