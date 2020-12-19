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全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月中旬進入採收季，鄉公所和農會合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂。記者潘欣中／翻攝
屏東縣車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月中旬進入採收季，鄉公所和農會合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂。記者潘欣中／翻攝

西瓜一向是盛夏消暑水果，屏東恆春半島因最南端的地理位置，成為全台唯一冬天出產西瓜地區，車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月中旬進入採收季，因四重溪溫泉區也是全台最南的泡湯勝地，為營造「泡美人湯享香甜西瓜」特色，車城鄉公所和農會今天合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂，讓遊客感受冬天裡最暖心的西瓜甜美滋味。

車城農會總幹事林茂盛說，恆春半島因地理因素，很多農產品的產季都是全台最早，車城四重溪一帶紅肉西瓜正好在冬天採收，因種植面積不到30公頃，產量有限，常常上市前就被預訂，少數在路旁零售的西瓜，常會有遊客好奇詢問「是不是東南亞進口的」；紅肉西瓜今年夏天因盛產價格大跌，四重溪西瓜因沒有其他產區競爭，能賣出每斤25元的好價。

他說，紅肉西瓜種在四重溪畔，每年8、9月間下苗，生長期約3個月，因牡丹水庫水源及大梅溪兩者相互澆灌，土壤富含豐富礦物質，肉質紮實、飽滿多汁，口感有脆度和濃郁的西瓜香；種植30多年的瓜農王尚武說，在恆春半島特有強勁的「落山風」吹拂和充足日曬下，四重溪的西瓜為抗風，雖然個頭較小，瓜肉不會太紅潤，但甜度和脆度卻完勝。

車城鄉長張春桂說，四重溪西瓜雖然種植面積小、產量不大，卻是全台唯一冬天上市的紅肉大西瓜，在「落山風」惡劣的生長環境下長成，也是車城農民的驕傲；屏東四重溪觀光溫泉季上月展開後，吸引遊客到溫泉公園賞浪漫燈海夜景和泡「美人湯」，公所和農會合辦冬產西瓜比賽，分甜度、重量及口感3組競賽，讓瓜農切磋栽植技術，另安排親子下瓜田體驗採瓜樂，營造「泡湯享甜瓜」特色。

紅肉西瓜今年夏天因盛產價格大跌，冬季採收的屏東車城鄉四重溪西瓜，因沒有其他產區競爭，能賣出每斤25元的好價。記者潘欣中／翻攝
紅肉西瓜今年夏天因盛產價格大跌，冬季採收的屏東車城鄉四重溪西瓜，因沒有其他產區競爭，能賣出每斤25元的好價。記者潘欣中／翻攝
屏東縣車城鄉種植西瓜的四重溪地區，本月中旬進入採收季，鄉公所和農會合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂。記者潘欣中／翻攝
屏東縣車城鄉種植西瓜的四重溪地區，本月中旬進入採收季，鄉公所和農會合辦西瓜節活動，西瓜品質競賽外並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂。記者潘欣中／翻攝

溫泉季 農會 恆春

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