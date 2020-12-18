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耶誕老人高雄現光影 美麗島站主燈秀迎佳節

中央社 / 高雄18日電
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

高雄市政府今晚在美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，市長陳其邁到場見證燈光秀及反射在建築上的耶誕老人光影。市府指出，主燈秀即日起每晚整點展演。

高雄跨百光年系列活動持續公布，市府在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，運用燈光投射打造耶誕祈禱光塔，還請來超人氣樂團「宇宙人」量身打造活動主題音樂組曲。

陳其邁先到美麗島捷運站地下的「光之穹頂」場域，體驗以體感科技打造的光雕秀和互動遊戲，再和民進黨立法委員許智傑及多名高雄市議員和高捷、高銀、商圈、夜市代表及在地里長到場參與，共同為活動點燈。

點燈儀式後，陳其邁步行至六合夜市宣傳在地美食，並邀請大家耶誕節、跨年來高雄看燈光秀、吃最讚的在地小吃，消費抽iPhone及Gogoro。

陳其邁表示，今天點燈主要是希望能夠多一點耶誕佳節氣氛，吸引不同客群到六合及南華商圈，也希望能點亮美麗島商圈，帶動周邊商機。捷運站與體感公司合作，結合各種表演及裝置藝術，經發局也能藉此與新創公司合作提供舞台。

陳其邁說，這次特別請一流的公司把燈光再往上，形塑耶誕節氣氛，讓大家從今天開始到年底，在愛河灣及美麗島站有過節的感覺。最後還有每兩個小時的時時抽及Gogoro抽獎。來高雄旅遊消費，是冬天最好選擇。

高雄市經發局指出，「HIGHLIGHT高雄光合作用」除了有美麗島的祈禱光塔，明天在六合夜市還將推出「快閃演唱會」，包含宇宙人、張心傑、張若凡等藝人將帶來金曲；20日將有「YOYO家族與卡通人偶見面會」接力登場。

「HIGHLIGHT高雄光合作用」美麗島主燈秀即日起每天晚間7時到10時將在每整點展演一次，系列活動還有「光之穹頂」體感光雕秀，以及「海洋極光」、「日光穹頂」等藝術作品展示。

陳其邁 六合夜市 高雄市

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