蔣月惠抗議枋寮石頭營種電 業者願配合文資審議

屏東縣枋寮鄉新開村光電開發區挖出日治石頭營遺址，縣議員蔣月惠要求停止開發，今天到鄉公所抗議鄉長陳亞麟沒阻止開發。公所表示，無審議權。業者指出，配合文資審議。

蔣月惠以枋寮新開村的光電區開發案破壞石頭營遺址及水土保持，在石頭營抗議多次；11月31日當地民眾在開發區附近撿到未爆彈，蔣月惠還將2顆未爆彈拿在手上呼籲有關單位重視；後經警方、軍方及民眾共找到13顆未爆彈。

蔣月惠今天又帶著幾名民眾到枋寮鄉公所抗議，質疑陳亞麟任由廠商破壞鄉內歷史資產，沒有任何拯救計畫，並喊出「鄉長陳亞麟下台」口號。

枋寮鄉丁姓民眾表示，萬巒鄉長林國順為了不砍樹，當時就擋下萬巒的太陽能光電開發案，但到現在沒聽到陳亞麟為石頭營說句話。

參與抗議、來自高雄的郭姓民眾說，石頭營光電開發案破壞古蹟，對當地經濟發展也沒什麼幫助，希望鄉長能站出來，將古蹟保存下來。

陳亞麟不在，鄉公所主秘郭榮河接下陳情抗議代表物「人造未爆彈」，結束陳情。公所事後發新聞稿表示，光電開發案是屏東縣政府審議送中央審核，且是私人土地，鄉公所沒有審查權，文資審議認定單位也是縣政府。

屏東縣政府文化處指出，石頭營遺址只有少部分在光電開發區範圍內，這部分在11月已會勘完成；第2階段的會勘將在24日及25日進行，縣府已盡量加快腳步會勘，早日確定遺址是否符合文資保留資格，目前多數遺址都保存完好。

文化處表示，遺址為日治時期日軍駐地石頭營，範圍在枋寮鄉玉泉、新開村及春日鄉七佳村，有碉堡群、戰鬥司令部、觀測塔及地道等，整個面積到底有多大還無法估。

光電開發商生利能源公司也發新聞稿指出，今年3月挖到遺址後，已停止整地工程，配合屏東縣政府的文資會勘審議。

生利能源公司表示，正與水保技師研擬變更計畫，將採取繞道方式整地，以充分完整保存遺址。