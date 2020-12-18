歡慶聖誕節 金門大學點亮聖誕樹讓校園內超溫馨

再過兩天就是聖誕節了，國立金門大學日昨在綜合大樓星形廣場裝置大型的聖誕樹與燈飾，並舉行燈飾啟動儀式，金大校長陳建民和校內師生、外籍學生和社區大小朋好一同點亮聖誕樹，金大人的好朋友大金、小金也開心出席點燈儀式，許多人扮演聖誕老公公和麋鹿，在高約10公尺的聖誕樹前開心唱歌、表演和分享糖果禮物，全校瀰漫在濃濃的聖誕氣氛之中。

陳建民表示，聖誕節是一個家人團聚的喜慶節日，許多家庭通常會裝飾聖誕樹，聖誕樹象徵生命長存，點燈則代表迎接光明的到來，也代表校園中將充滿愛、溫暖與希望。他說，金大是個大家庭，在社會各界的支持和肯定中成長、茁壯，感謝歷任校長和全體教職員的共同努力，讓來自台灣、中國大陸、港澳、馬來西亞、越南、印尼和阿根廷、巴布亞紐幾內亞、韓國、迦納等地的僑生、外籍生雖在新冠肺炎疫情期間，仍能安心課業學習，並持續推動校務發展。