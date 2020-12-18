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歡慶聖誕節 金門大學點亮聖誕樹讓校園內超溫馨
再過兩天就是聖誕節了，國立金門大學日昨在綜合大樓星形廣場裝置大型的聖誕樹與燈飾，並舉行燈飾啟動儀式，金大校長陳建民和校內師生、外籍學生和社區大小朋好一同點亮聖誕樹，金大人的好朋友大金、小金也開心出席點燈儀式，許多人扮演聖誕老公公和麋鹿，在高約10公尺的聖誕樹前開心唱歌、表演和分享糖果禮物，全校瀰漫在濃濃的聖誕氣氛之中。
陳建民表示，聖誕節是一個家人團聚的喜慶節日，許多家庭通常會裝飾聖誕樹，聖誕樹象徵生命長存，點燈則代表迎接光明的到來，也代表校園中將充滿愛、溫暖與希望。他說，金大是個大家庭，在社會各界的支持和肯定中成長、茁壯，感謝歷任校長和全體教職員的共同努力，讓來自台灣、中國大陸、港澳、馬來西亞、越南、印尼和阿根廷、巴布亞紐幾內亞、韓國、迦納等地的僑生、外籍生雖在新冠肺炎疫情期間，仍能安心課業學習，並持續推動校務發展。
金大表示， 為迎接聖誕節到來，今年特別製作了一棵聖誕樹，這棵樹的高度為10公尺，是金門地區最高的燈飾聖誕樹，並在周邊裝飾多彩動感的燈廊、燈瀑和播放聖誕音樂，將展示到明年2月，歡迎金門鄉親和蒞金遊客到金大體驗聖誕氣氛，並打卡留念。此外，將於12月26日舉行Merry Kin's Mas聖誕晚會，歡迎大家前來共度歡樂佳節時光。
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