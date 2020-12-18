影／屏東落山風藝術季登場 風動藝術創作讓人驚豔

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」吹起，為期2個半月的落山風藝術季今在車城鄉海口港登場，以「逆風旅行」為主題，藉34組融入風動的藝術創作 ，展現落山風影響當地的人文、地產和風景，件件讓人驚豔；另規畫午後市集、新年音樂會、戲劇及當代聲響演出等藝文活動，屏東縣長潘孟安邀請民眾來屏東羨海風、迺藝術季。

「將強風阻力化為助力！」老家在車城鄉的潘孟安說，每年10月至次年3月，東北季風翻過中央山脈於恆春半島陡降，形成強勁落山風，是罕有地理現象，從小在恆春半島長大，最了解它的威力，過去落山風吹來了甜美洋蔥，卻吹走遊客來遊玩的心，透過藝術季活動，讓藝術家和在地居民共同構想及創作，把「風」融入「藝術」，讓「風」被看見。

主辦的縣府傳播處長鄞鳳蘭說，要有個能攪動地方活力、凝聚社區情感的活動不容易，不只吸引外地旅客到來，還需要在地民眾認同參與。

今年以「逆風旅行Headwind Odyssey」為主題，規畫「氣象電影」、「科幻經典」和「時間旅行」三大主軸，以「喜愛迎風挑戰的旅人」為創作精神，製作裝置藝術、建築、雕塑、音樂、多媒體、攝影、平面設計等不同領域作品。

30位藝術家巧妙融入風動和在地文化元素，如李維睦的「飛魚來了」和「走那飛魚」兩座因風轉動的魚形裝置、李蕢至以沙丘為靈感的大型竹編藝術裝置「風之夢土」，佇立在沙灘上隨風互動，帶有詩意。