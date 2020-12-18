小孩收驚這行也有專家 高市湖內達人誌網羅各領域達人

高雄市湖內人臥虎藏龍，不僅有營運半世紀，純手工打造給王建民、郭泓志等大聯盟職棒球星使用的棒球手套工廠，更有走過一甲子歲月，家傳兩代的收驚達人，雖然生意大不如前，仍有不少家長登門求助。湖內區公所將地方上20位達人故事集結出書，盼讓傳統技藝傳承下去。

湖內區農漁業發達，區公所與14個社區志工攜手調查各行業達人，找出油飯、魚丸、排骨酥、煙燻滷味、窯烤麵包等美食技藝傳人，另有製造撲克牌、棒球手套與字畫裱褙的老師傅，及慢跑、跆拳道與廟宇剪黏達人。歷經一年籌備，「2020湖內達人誌」與「幸福湖內小旅行」導覽手冊今天發表，書中主角分享心得。

棒球手套達人蘇文得說，他從小學畢業開始學習製作手套，每個步驟都是純手工打造，約要花8小時時間才能完成一個棒球手套，美國職棒大聯盟的王建民、郭泓志都用過自家生產的手套，今年因疫情外銷少，所幸國內還是有需求。

「收驚婆」葉淑茹說，家中替人收驚已經有一甲子歲月，她從母親手上接棒，以前生意興隆，每周4、50人求助；現代人小孩生得少，年輕人比較不信這套，小孩若感冒久未痊癒，或受到驚嚇導致晚上睡眠品質差，父母會帶小孩來求助。