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小孩收驚這行也有專家 高市湖內達人誌網羅各領域達人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
棒球手套製作達人蘇文得摸手套已經50年，國內外許多知名球星都用過他手工打造的球套。記者徐白櫻／攝影
棒球手套製作達人蘇文得摸手套已經50年，國內外許多知名球星都用過他手工打造的球套。記者徐白櫻／攝影

高雄市湖內人臥虎藏龍，不僅有營運半世紀，純手工打造給王建民、郭泓志等大聯盟職棒球星使用的棒球手套工廠，更有走過一甲子歲月，家傳兩代的收驚達人，雖然生意大不如前，仍有不少家長登門求助。湖內區公所將地方上20位達人故事集結出書，盼讓傳統技藝傳承下去。

湖內區農漁業發達，區公所與14個社區志工攜手調查各行業達人，找出油飯、魚丸、排骨酥、煙燻滷味、窯烤麵包等美食技藝傳人，另有製造撲克牌、棒球手套與字畫裱褙的老師傅，及慢跑、跆拳道與廟宇剪黏達人。歷經一年籌備，「2020湖內達人誌」與「幸福湖內小旅行」導覽手冊今天發表，書中主角分享心得。

棒球手套達人蘇文得說，他從小學畢業開始學習製作手套，每個步驟都是純手工打造，約要花8小時時間才能完成一個棒球手套，美國職棒大聯盟的王建民、郭泓志都用過自家生產的手套，今年因疫情外銷少，所幸國內還是有需求。

「收驚婆」葉淑茹說，家中替人收驚已經有一甲子歲月，她從母親手上接棒，以前生意興隆，每周4、50人求助；現代人小孩生得少，年輕人比較不信這套，小孩若感冒久未痊癒，或受到驚嚇導致晚上睡眠品質差，父母會帶小孩來求助。

高雄市政府文化局經費補助下，湖內達人誌已經完成兩本專書編輯，同時編製「幸福湖內小旅行」導覽手冊，展開導覽解說人才培訓初階課程，希望逐步推展湖內小旅行遊程。湖內公所主秘車世民表示，湖內是富饒之地，藉由達人的光來行銷地方特色，也盼藉由專書編輯來傳承文化與技藝，不讓職人精神消失。

收驚婆達人葉淑茹師承自母親，母女兩人幫小孩收驚已經有一甲子歲月。記者徐白櫻／攝影
收驚婆達人葉淑茹師承自母親，母女兩人幫小孩收驚已經有一甲子歲月。記者徐白櫻／攝影
建醮禮服用品達人莊豐州手工打造各式廟會用品，手上的孔雀羽毛也是頭上帽子的裝飾物。記者徐白櫻／攝影
建醮禮服用品達人莊豐州手工打造各式廟會用品，手上的孔雀羽毛也是頭上帽子的裝飾物。記者徐白櫻／攝影
高雄市湖內人臥虎藏龍，湖內區公所將20位達人的故事集結出書。記者徐白櫻／攝影
高雄市湖內人臥虎藏龍，湖內區公所將20位達人的故事集結出書。記者徐白櫻／攝影

高雄市 疫情 睡眠

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