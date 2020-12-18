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影／金門奇景！緬甸巨蟒悠哉過馬路 嚇壞民眾

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門有網友拍到在料羅圓環附近有條身長超過2公尺的金門緬甸巨蟒在悠哉的過馬路，影片PO上網，立刻引起網友熱烈的討論。圖／翻攝自臉書
金門有網友拍到在料羅圓環附近有條身長超過2公尺的金門緬甸巨蟒在悠哉的過馬路，影片PO上網，立刻引起網友熱烈的討論。圖／翻攝自臉書

最近金門的臉書社群流傳一段，有條身長超過2公尺的金門緬甸巨蟒在悠悠哉哉的過馬路，長長的S型身驅，緩緩地爬過大馬路，影片PO上網，立刻引起網友熱烈的討論，有網友就說「這是難得一見的路邊生態走秀」；也有人說「金門的蛇，是不用冬眠嗎？」。

昨天金門的臉書與LINE社群流傳了一段「緬甸巨蟒」過馬路的影片，影片中的巨蟒疑似從料羅圓環的這頭馬路，緩緩爬向對面，還爬上路中的安全島，而拍攝的楊小姐雖然心裡有點害怕，但也覺得很神奇，於是一路跟拍，並拍下3段影片，完整紀錄蛇悠哉過馬路的奇景。

據料羅村民表示，這條蛇看起來身型逼近3公尺，算是很龐大的，他也提到，一般的蟒蛇身型都在2公尺以內，這隻若以歲數來計算，可能也算是蟒蛇界的「蛇瑞」。

據了解，在11月初，金湖消防分隊也在相距料羅圓環將近1公里的光華園白龍溪旁路邊發現一條巨型緬甸蟒，但發現時已死亡，疑似遭路殺，這隻死亡的緬甸蟒長約2.5公尺，重9公斤；縣府建設處研判，死亡的巨蟒身上未植入晶片，代表沒被捕捉過。

對於金門又再次發現巨蟒，有民眾表示不意外，因為曾看過更大隻的；也有人笑言，「是喝了高粱的關係嗎？，導致他不想冬眠」。還有人驚呼，「超可怕，再大一點，可能可以把狗也吞了」。

但也有理性的網友說，大家不用緊張啦，每年的冬天，金門都會有類似的狀況被通報，根據之前的研究，金門的蟒蛇夏天在晚上出沒，冬天則多在白天，主要是冬天太冷，牠們要出來曬太陽，吸收熱能。他也呼籲，冬天蟒蛇都被凍壞了，基本上沒有什麼攻擊性低，幾乎也不會進食，大家看到無須過度驚慌。可以讓牠自行離開或者通報相關單位處理即可。

金門又有巨蟒出沒，有網友拍到在料羅圓環附近有條身長超過2公尺的金門緬甸巨蟒在悠哉的過馬路，影片PO上網，立刻引起網友熱烈的討論。圖／翻攝自臉書
金門又有巨蟒出沒，有網友拍到在料羅圓環附近有條身長超過2公尺的金門緬甸巨蟒在悠哉的過馬路，影片PO上網，立刻引起網友熱烈的討論。圖／翻攝自臉書

金門 巨蟒 緬甸

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