高雄市也推「托教一條龍」 這一招要減緩家長托嬰壓力

高雄市長陳其邁重視公共托育資源，今天強調，全市的公共托育中心、托育家園要在111年達到總數45處，目前有三民等9個行政區6所國小、3所國中正在評估設公共托育中心。高雄市社會局表示，市府跨局處修法放寬運用學校場地建置托嬰中心的相關規定，朝向托嬰、幼教、國民教育連貫及共享校園空間「托教一條龍」的模式擴充公共托育據點。

高雄市以「低度使用空間」的原則，已在全市21個行政區設置25家公共托嬰中心和社區公共托育家園，今天第25處鳳山鎮北托育家園成立。社會局表示，旗津、永安、彌陀、美濃和阿蓮等5處的社區公共托育家園正建置中，社會局持續爭取前瞻計畫補助及配合社會住宅建置，會再增置至少15處公共托育據點，111達到全市30區、45處公共托育據點的目標。

陳其邁表示，廣設公共托育資源是市府的重要政策，市府團隊已經全面啟動，相關局處分工合作，加速提升本市公共托育資源建置速度與密度。

社會局在各區找閒置空間設置公托中心和托育家園時，遇到建築法規與消防法規的許多困擾。社會局表示，市府跨局處討論之後，運用學校空間設公托據點，由原300平方公尺放寬至1000平方公尺以下可免辦理建築物使用執照變更，可縮短至少2個月建置期程，也可減少建置經費，且由教育局優先盤點有附設公立幼兒園或非營利幼兒園的國小空間來評估規畫，朝向「托教一條龍」的模式努力。