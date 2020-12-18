影／歷時2年與農民溝通 全國首處圳路型太陽能光電啟用

農田水利署屏東管理處推動圳路型太陽能光電，農田水利署屏東管理處說，歷時2年與農民溝通，在維持既有圳路的灌排功能與不影響圳路疏浚管理維護前提下，將圳路租給光電團隊，農業與綠能共存，未來預計在屏東縣6個鄉鎮市設置，共4公里，發電可達1208萬度，增加租金受益一年約140萬，日後盼能擴大到20公里，屆時一年租金收益可達1000萬。

農田水利署屏東管理處長黃信茗說，圳路型太陽能光電，設置在萬丹鄉後村村的社皮大排上，社皮大排全長8.5公里，光電部份設置1.1公里；圳路型太陽能光電，圳路跨度至少要3公尺以上才能施作，不影響圳路功能，排水灌溉、清淤都沒問題，目前完成1.1公里，一年租金收益約140萬元，未來希望縣內希望能設置20公里，屆時租金收益可達1000萬。

光電業者、宇泰國際開發工程公司總經理廖國賢說，圳路型太陽能光電，設在萬丹社皮大排，採龍門式設計，光電板設置45度角，陽光照射到溝渠，對自然生態不受影響；高度從溝渠壁往上4.4米、矮邊3.5米，清淤不受影響，每100米設置清淤口。

廖國賢說，設立太陽能板後，可減少灌溉用水蒸發量約5％，不影響防汛，減少臭味，吸引生態。與當地農民溝通兩年，農民起初擔心淹水會阻塞、太陽能板有沒有毒，召開多次說明會，農民從理解到接受，也設有地方回饋機制。

黃信茗說，這是全台第一個推動的圳路型太陽能光電，屏東縣在萬丹、新園、屏東市、東港鎮、車城、竹田等6個鄉鎮市進行。