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師生合力捐300萬 高市明華國中提前班班有冷氣

中央社 / 高雄18日電

「從5塊錢開始，讓班班有冷氣」，高雄市明華國中親師生與畢業校友秉持這樣的精神，成功透過600多筆愛心捐款籌措302萬元，讓原訂民國111年啟動的冷氣雙機，提早在今年完成。

明華國中今天舉辦18周年校慶，同時舉行校園雙機啟用儀式；校長鄭志昇表示，明華國中的雙機建置，是唯一由高雄市教育局、親師生募款與學校基金三方共同出資的學校，不僅結合社會資源也節省公帑。

明華國中雙機建置經費分「電力改善」、「雙機設備」兩部分。其中，高雄市政府教育局補助新台幣624萬元、明華國中學校基金427萬；另不足目標募款302萬，不少是是5元、10元、50元與100元、1000元的小額捐款，總計在56間教室、19間辦公室，裝設140台冷氣及56台空氣清淨設備。

明華國中表示，校方與家長會4月開始募款，中間雖因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延宕，但透過師生慷慨解囊，總共634筆總捐款數，從5元到20萬，從家長、老師、畢業生到在校生都有，最終滴沙成塔，在11月達成300萬的募款目標。

期間有學生到總務處說，看到同學們捐款，雖然身上只有5塊錢也很想參與，學校接受他的誠心誠意，照樣上網公告，不因金錢多寡而有所差別待遇。更有應屆畢業班級，雖然畢業無法享受雙機，仍號召大家一起參與，將畢業前退回班費捐出，希望造福學弟妹。

鄭志昇表示，「5塊錢力量雖小，但匯集就是大愛」，學校募款筆筆上網公告，有不少令人感動小故事，感謝許多人的愛心讓明華國中學子受惠，讓學校雙機超前部署，提早完成原訂111年的「班班有冷氣」目標，能享夏日沁涼。

鄭志昇表示，除了師生可以擺脫夏日汗如雨下的煎熬，明華國中仍不忘社會責任，為了節能減碳，空氣清淨設備也是全台少數採用「全熱交換器」設備，兼顧節電與空氣交換，降低二氧化碳排放量。

募款 捐款

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