屏東農田水利圳蓋光電見成效 估110年收租千萬元

配合政府綠能政策，農田水利署屏東管理處將灌排水路租給光電公司設置太陽能板，設置3年來見成效，屏東管理處今年收入140萬元租金，屏東管理處預估明年底收入將有1000萬元。

屏東管理處今天在萬丹鄉後村村的灌排水路太陽能板光電區召開記者會，後村村的圳路太陽能光電區分別有架設3年與1年的光電區。

管理處長黃信茗表示，自民國106年起積極盤點轄內灌排水路適宜的腹地，在維持圳路既有排水功能及確保不影響圳路疏浚管理維護下，將圳路租給光電公司架設太陽能板，後村村的光電區一開始農民反對，與農民溝通許久才成功設置，3年來終於發揮了成效。

黃信茗表示，屏東管理處目前在屏東市、新園鄉、東港鎮、竹田鄉、萬丹鄉和車城鄉盤點了8處水圳架設太陽能板，截至目前，架設面積約6萬平方公尺，裝置容量約9MW（百萬瓦），約可提供3萬多戶用電，今年的租金收入新台幣140萬元。

還有約3萬平方公尺面積、裝置容量4.6MW案場施工中，預計到明年底的目標是20MW，約可提供8萬4000多戶用電，預估1年能有1000萬元的租金收入。

黃信茗並說，目前仍在尋找台電有饋線到達、腹地適合的圳路，續增太陽能光電的架設。

光電公司表示，目前由他們公司在萬丹鄉後村、廈北等村架設的圳路型太陽能光電是由他們團隊所創設的龍門式設計，一般圳路蓋太陽能板多數直接覆蓋圳面，這樣會影響到清淤和陽光照射，龍門式設計是將太陽能板架高到離圳底4公尺及3.2公尺（傾斜式）。

光電公司表示，這種設計除了符合規定的陽光45角照射，不影響清淤，水質優養化程度不影響灌排，並降低臭味，架設後，漁塭的白鷺鷥棲息在太陽能板上及下面水圳，可見不影響生態，同時，在陽光斜射時，農民還能遮蔭，獲得農民歡迎。