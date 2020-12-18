擋空汙！明華國中親師生5元、10元捐 全校裝空氣清淨機

南台灣冬季空汙嚴重，不少校園自行裝設空氣清淨機自救，高雄明華國中是全市唯一由教育局，師長家長募款，再結合學校基金共同出資裝設空調的學校，學生小至捐5塊錢，盡一分心力，在7個月內共為學校裝上196台日本知名空調及空氣清淨機。

明華國中從今年4月到11月，共募得634筆捐款，金額從5元到20元都有，共募到302萬。

明華國中校長鄭志昇說，全校總購機金額為1300多萬，教育局補助600多萬，金額約占5成。學校是南台灣唯一全校裝設日系雙機的校園；其中空氣清淨機採內外空氣循環，節能省電。

明華國中今天慶祝18年校慶，由親師生與畢業校友捐款購置的空清淨機也啟用，鄭校長表示，5塊錢力量雖小，但匯集就是大愛，來自許多人的愛心，讓明華國中班班有冷氣及空氣清淨機。

學校總務處說，有學生看到同學們捐款，雖然身上只有5塊錢，但也很想參與，學校接受他的誠心誠意，照樣上網公告，不因金錢多寡，而有所差別待遇。更有應屆畢業班級們合力捐款，雖然是幾百元或幾千元，也知道即將畢業無法享受雙機，仍號召大家一起嚮應。