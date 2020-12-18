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助業者掌握跨境電商趨勢 金門縣府輔導開跑

中央社 / 金門縣18日電

金門縣政府今天表示，再度委由金門三創平台辦理跨境電商及產業輔導系列課程，以實戰操作方式培育產業人才。課程已經開跑，並從明年1月起每週三辦理，助業者創造競爭優勢。

建設處表示，第一堂課在金門大學綜合大樓開跑，吸引近60名業者參與，邀請TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會共同創辦人陳宏欣擔任講師，借重他多年來輔導業者上架淘寶天貓、京東等網路商店，以及在知名影音平台小紅書、洋碼頭、抖音、快手、映客、淘寶達人直播等豐富經驗，引領在地業者掌握跨境電商新趨勢，帶動地方產業新動能。

上課過程中，陳宏欣以近年來中國最知名社群軟體來做分享，根據市場消費者動向教導學員如何做最精準、最有效率的行銷，更說道每個企業型態行銷方式都不一樣，並介紹中國的直播平台、短視頻，以幾個當紅直播主為例，讓學員體會直播平台所帶來的魅力，更以數據分析直播、短視頻所帶來的龐大商機。

陳宏欣同時以社群電商為題，與學員分享如何製作行銷內容吸引粉絲，讓學員對直播和短視頻的產業生態圈有更深刻理解，學員收穫滿滿。

縣府表示，會持續推動「金門產業輔導及品質提升行銷計畫」與「金門三創服務平台暨電商產業推廣」，協助在地青年與餐飲、伴手禮、烘焙業等業者共同整合內外部資源，協助業者轉型升級，再造競爭新優勢。

建設處提醒，後續課程將從2021年1月起，每週三辦理。詳細內容可到「金門三創服務平台」官方網站查詢，或臉書搜尋「金門三創服務平台」追蹤相關內容。

金門 直播主 電商

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