小學校每個孩子都是寶 正義國小音樂展亮點

金門縣正義國小只有52名學生，卻擁有33人的管樂團；多數學生從未曾接觸樂器，到現在經常演出，令人驚豔。校長許瑞芬說，小學校每個孩子都是寶，要把每個人的亮點展現出來。

今天是正義國小教學參觀日，由許瑞芬創建的管樂團帶來4首曲目，其中「聖誕快樂」和「冷若冰霜的雪人」是樂團首次演奏，博得滿堂彩，家長看到樂團氣勢磅礡的演出，很為孩子驕傲。

音樂系畢業的校長許瑞芬4年前上任時，就以過去20多年在其他學校推動管樂的經驗，打造「音符校園」；從最早出借自家薩克斯風、豎笛供學生學習，到向教育部樂器銀行尋找適合樂器，再得到縣府挹注，增購法國號、上低音號和大鼓等打擊樂樂器，正義國小管樂團終於在2017年成立。

在許瑞芬和音樂老師王立梅指導下，管樂團分演奏經典管樂名曲的合奏團以及出流行歌曲的重奏團，並從2018年起正式演出。兩年來，樂團參加學校校慶、畢業典禮、寒冬送暖音樂會與教學參觀日等活動演出，參與金門縣音樂協會舉辦的「琴韻歌聲」、「愛管絃事」管樂成果演出。此外，縣府教師節、模範父母親表揚活動等場合，也都看得到正義國小管樂團的身影。

許瑞芬說，扣除一、二年級，四到六年級共有41名學生，除了8人以體育為專長，其他33人都是管樂團團員。

四年級的王關維說，二年級時羨慕學長姐學吹薩克斯風，主動向校長表示學習意願；現在，他的哥哥學小號、妹妹吹豎笛，3人時常在家裡開迷你演奏會。每次到校外出都有些緊張，深怕失誤，好在平日常常練習，對自己的表現還算滿意。

許瑞芬表示，除了3名學生學過鋼琴，其他學生都未曾接觸過音樂，都是從零開始。六年級的李詠祺有鋼琴底子，由於他的口型適合吹奏，加碼學習小號。李詠祺說，要邀請王關維以後一起去考證照，當街頭藝人。

除了學生願意學習，許瑞芬表示，樂團要永續經營必須家長配合，感謝前後任家長會會長家陳聯德和李佳發接送孩子學習，2名家長甚至自己也買樂器「下海」學習，跟著孩子一同在台上演出，讓她深受感動。