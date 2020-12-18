金門縣府創造良好英語學習環境 提升公務員英語能力

金門縣府鼓勵同仁參加相關英語能力測驗，申請多益考試到縣府進行團測，享有報名費用優惠，並減少同仁舟車勞頓，吸引40人報名，縣府人事處今天表示，考試結果出爐，共有23人取得英文初級、8人取得中級、5人取得中高級，共36人通過英檢，將依本年度英語能力提升計畫，對通過人員敘獎，以茲鼓勵。

金門縣縣長楊鎮浯在就職典禮演說中於公務人力資源部分提到強化公務人員學習英語之重要性，創造優化雙語學習環境，加強同仁之英語能力，拓展國際視野，進而提升為民服務品質，讓民眾更有感！此理念與「2030雙語國家政策發展藍圖」相吻合，縣府也每年均訂定英語能力提升計畫。

縣府人事處長蔡流冰表示，今年度辦理英語學習系列專班，含「公務書信寫作」、「國際禮儀」、「英語會話」、「多益英語檢定專班(初級)」及「多益英語檢定專班(中級)」等課程，由各機關學校薦送同仁參訓。除實體課程外，也鼓勵同仁參與行政院人事行政總處公務人力發展學院辦理之線上英語營等相關活動，透過雲端學習的概念及夥伴共學的學習情境，促進同仁英語學習風氣，同仁反應都很好。