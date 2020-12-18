華邦電、華新科將進駐 高雄園區托嬰中心明年初招生

華邦電、穩懋及華新科等大廠陸續在南科高雄園區設廠，為因應未來園區員工托嬰需求，地方人士爭取設置的托嬰中心已經完工，預計明年初開始招生。南科管理局表示，高雄園區托嬰中心近日完工，可收招45名嬰幼兒， 12月30日召開說明會，邀請家長入園參觀。

南部科學園區高雄園區（又稱路科）設置托嬰中心，未來預計委由台南市私立一家托嬰中心營運，招收對象是滿2足月、未滿2足歲的嬰幼兒，預計能容納45人，收托時間為周一到周五上午7點至下午6點。

南科管理局指出，華邦電、穩懋及華新科等工廠進駐後，員工必定會有托嬰需求，托嬰中心的設立可讓園區上班的員工更放心與便利，目前硬體設施已完工，南管局委外的廠商預計12月30日開說明會，邀請家長入內參觀。

立委邱志偉關注托嬰中心議題多年，樂見路科園區托嬰中心成形，可補足學齡前托兒所的照顧能量。他指出，生育率過低是國安問題，廣設托嬰中心能減輕年輕人負擔，托嬰中心位於路竹區後鄉里，地方民眾盼保留部分名額給社區使用；未來岡山87期重劃區的社會住宅也會設置托嬰中心，讓年輕人沒有後顧之憂。