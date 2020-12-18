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「看見才安全」屏警交通隊關懷資源回收戶 贈反光背心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供
有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供

屏東縣環保資源回收個體戶中，65歲以上占52％，屏東縣警局交通隊分析今年交通事故類型，行人和慢車事故人數近2000人，發生時段多在清晨、傍晚與深夜，資收個體戶大多步行或慢車回收，未裝反光設備，有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。

縣警局交通隊指出，環保資源回收戶個體戶通常以步行或慢車回收，裝載回收物的交通工具，因礙於經濟窘迫，未設燈光、反光裝備、克難使用廢棄CD片當成簡易反光設備，若發生交通事故後果令人堪慮。

屏東有企業主獲悉，一同關懷弱勢族群用路安全，他與縣警局交通隊合作推出「看見、才安全」專案，捐贈一批反光背心。

交通隊指出，資源回收個體戶通常利用清晨、黃昏或夜晚，穿梭社區大街小巷，低頭默默工作，「看見、才安全」專案守護這群個體戶整理回收物時的用路安全，由各分局員警至轄區個體戶最易出現的場所，親自發送反光背心，或幫其穿上身，提高其夜晚、晨間外出工作時的辨識度，同時提醒交通安全觀念。

近期已經贈送給資收戶，讓他們又驚又喜，有人笑的嘴都合不攏，有人還哽咽眼眶泛紅，也感謝警察關心他們用路安全。交通隊指出，第一批發放約800份背心。

屏東縣警察局長李文章說，清晨或天色昏暗外出，應穿亮色衣服、配戴反光飾物、穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），也呼籲駕駛人看見高齡者及正在整理回收物的個體戶們，請減速慢行及禮讓。

有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供
有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供
有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供
有企業主獲悉後與交通隊合作，捐贈一批反光背心，印上「看見、才安全」給資收戶，保障行的安全。圖／警方提供

屏東縣 事故 資源回收

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