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金門人赴台就醫住宿免擔憂 陳玉珍要當鄉親的「靠山」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍（中）今天表示已與賴本源文教基金會、涂碧基金會及飯店業者簽約合作，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務，讓陪同家屬能有一個喘息的處所。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍（中）今天表示已與賴本源文教基金會、涂碧基金會及飯店業者簽約合作，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務，讓陪同家屬能有一個喘息的處所。圖／立委陳玉珍辦公室提供

金門的民眾若有急重症，往往都需前往台灣各大醫學中心就醫，陪同的家屬在情況緊急下，都未有安排住宿，金門立委陳玉珍今天表示，她繼長期承租榮總旁的「天母之星」商務旅館後，又與賴本源文教基金會攜手，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務，包括台北、高雄等地均有合作旅館可入駐，讓陪同家屬更便利就近照顧家人。

陳玉珍今天上午召開記者會宣布與賴本源文教基金會、涂碧基金會、香城旅宿集團、康橋連鎖旅館、中磊旅行社等共同合作，將擴大服務層面，除在北、高地區，提供免費住宿補助計畫，若有重大傷病且清寒困苦者，還可向基金會專案申請個案補助。

陳玉珍表示，金門醫療一直是她最關心的課題，也是鄉親最在乎的事，她從擔任立委以來，對金門的醫療設施、增加人力、醫療專機等改善，都格外重視，總希望能提高在地醫療品質及服務，儘量減少鄉親在病痛時需要後送台灣診治。

陳玉珍說，她常常看到很多緊急醫療後送的家屬，沒有妥善的住宿，也找不到適合的地點好好休息，那種心力交瘁的景況，實在讓人不捨。所以她在去年才自掏腰包，以長期承租的方式，與「天母之星」商務旅館簽約，讓緊急醫療後送家屬有一個溫暖的暫歇住所。

「珍愛金門，金門鄉親赴台就醫免費住宿關懷服務」計畫內容包括，台北地區由賴本源紀念基金會與國內最大連鎖飯店香城集團簽約，高雄地區與連鎖飯店康橋集團簽約，提供免費住宿補助計畫，提供返台就醫者家屬申請，另代為申請縣政府安心就醫相關補助，補助金額直接匯入鄉親戶頭。若重大傷病且清寒困苦者，專案申請，由台北市涂碧紀念基金會個案來補助。

陳玉珍強調，自己要做鄉親在台灣的「靠山」，她希望陪同親人緊急後送的家屬，不要因擔憂家人病痛之際，還得為住宿問題傷神，甚至因家境問題，而流連醫院走道、大廳苦等家人好轉，希望未來能有更多的公益團體及企業能共同加入該項服務計畫，讓陪同家屬能有一個喘息的處所。

金門立委陳玉珍（左）今天召開記者會宣布已與賴本源文教基金會、涂碧基金會等單位合作，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍（左）今天召開記者會宣布已與賴本源文教基金會、涂碧基金會等單位合作，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務。圖／立委陳玉珍辦公室提供

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