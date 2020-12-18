澎湖將軍衛生所醫師陳豪騫昏倒送醫 義大接手駐診

澎湖望安鄉將軍衛生所醫生陳豪騫因心律不整，經緊急後送三總澎湖分院治療，目前病情穩定，今天下午將搭軍機赴高醫作進一步治療；至於將軍離島醫療由義大醫院接手，持續有醫師駐診。

三總澎湖分院表示，39歲的陳豪騫昨天因心律不整後送，經醫療團隊治療，目前病患清醒，病況穩定。原本擬進行心導管手術，但由於陳豪騫先前有在高醫就診，因此家屬決定在今天下午搭乘C130軍機轉赴高醫作進一步治療。

由於陳豪騫昨天清晨病發後送馬公就醫，剛好花嶼衛生所吳姓醫師返回將軍，直接先行接手駐診，讓將軍衛生所免於無醫師看診窘境。

澎湖衛生局表示，健保署為解決離島居民24小時不中斷看診服務，推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」整合醫療服務體系。目前澎湖各離島也有IDS措施，由高雄義大醫院接手，適時解決離島醫師休假等問題，今天剛好有醫師抵澎，隨即接手將軍衛生所醫療，讓離島醫療服務不中斷。

澎湖海巡隊17日凌晨3時32分接獲海巡署第13澎湖巡防區指揮部轉將軍衛生所通報後，調派巡防艇PP-10066緊急前往，並由巡防區通報將軍南漁港安檢所、馬公安檢所及消防局協處。巡防艇5時10分抵達將軍漁港搭載病患及醫護共2人，以最大安全速率火速返回馬公港，6時35分抵達，並由澎湖消防局救護車載往三軍澎湖醫院就醫。