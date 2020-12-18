高雄大社工業區降乙編勞工要自救 26日上街頭冬戰

中央和高雄市政府都要將大社工業區降編時，大社工業區許多工廠的勞工、工會為了勞動權，反對降編，組成「大社工業區降編勞工自救會」，本月26日上午將走上街頭，從高雄市文化中心和生日公園分4隊遊行到高雄市政府四維行政中心，向市府請願，並強調如果未得政府回應，以後分4季走上街頭。

「大社工業區降編勞工自救會」今天在高雄市議會開記者會說明26日遊行方式，將分從文化中心、苓雅區生日公園分4隊由東向西、西向東遊行到四維行政中心，平均遊行距離約800公尺。

新高市產業工會理事長何政家表示，這次遊行，是為了「反降編、護勞權」，是「冬戰」行動，如果未得政府回應，以後春爭、夏抗、秋鬥、冬戰都會持續進行。

支持勞工的高雄市議員吳利成說，政府要將大社工業區降乙編，勞工的工作權會受到很大的衝擊，大社工業區很多土地都是私人土地，不是公有或國有，怎可說降編就降編？大社工業區一年產值約8、900億元，一個產業園區能達到這樣的規模，不是那麼容易的事，政府一旦降編，工廠只有關門，到時候勞工的工作機會將被剝奪，政府不能因為幾個環保團體的聲音就要降編而不顧勞工生計。

吳利成表示，2、30年來，他對大社工業區很熟悉，以前真的是一到工業區就聞到不好的味道，可是這些年來，廠商在環保局的要求下，不斷改善設施，將汙染降到最低，整個環境改觀很多，政府不能匆促決定降編而影響勞工工作權。

民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村也到場，韓賜村的選區林園也有石化工業區，他說配套措施沒有擬出來，他也反對降 編，如果勞工一家四口，降編之後沒有工作，會影響這家生計，在照顧勞工的配套措施出來之前，大社工業區降乙編應該要暫停。

議員李雅靜、邱于軒、鄭安秝、林義迪也到場關心勞工權益。