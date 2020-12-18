屏東觀光圈強化觀光札根　盼屏東觀光品牌再升級

以觀光局大鵬灣國家風景區管理處為平台成立的「屏東觀光圈」本月10日成立，繼以「行銷先行」策略目標展示特色旅遊亮點的「珍珠商品」和已上架平台銷售的遊程「項鍊產品」成果後，昨天到恆春舉辦屏南場輔導說明會，屏北場於23日在屏東市青年學院舉辦；由觀光產業界和學者分享觀光扎根經驗，盼整合觀光資源並招攬業者投入「5個場域、8個商家」遴選，盼讓屏東級品牌躍升為台灣級、進階世界級。

為讓屏東觀光業者更了解「屏東觀光圈輔導計畫」內容，鵬管處及高雄餐旅大學輔導團隊在屏南及屏北地區各舉辦一場說明會，邀請屏東縣「食、宿、遊、購、行」五大構面業者參加；昨天屏南說明會除由輔導團隊高雄餐旅大學教授劉喜臨說內容，並邀獲得德國IF設計大獎的張漢寧總監開講。

鵬管處處長陳煜川說，「屏東觀光圈輔導計畫」策略目標就是藉由產業整合輔導等措施，提升屏東縣觀光服務軟硬體品質及風格形塑，建構產業互補優勢之觀光圈，達到品質提升、品牌定位及結合國際OTA通路行銷並推出國際亮點旅遊產品，吸引青年人口回流，達到區域永續發展目標。

鵬管處說，屏東觀光圈將遴選出5個場域、8個商家，各別進行重點式輔導，協助從屏東級品牌躍升成台灣級、再進階世界級，未獲選的業者也會藉由「大師講座」持續輔導，只要業者有恆心求好求變，都竭力協助；今年因疫情國旅爆發，如何將國旅拉到屏東，就是屏東觀光圈的使命，也「超前部署」為將來的邊境解封預做準備。