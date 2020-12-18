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影／基隆人今天高興1小時 下雨快1個月出太陽還有彩虹
基隆市下了快1個月的雨，今天上午難得出太陽，陽光露臉，讓民眾驚呼好難得，不過，民眾只高興1小時，後來下起太陽雨，不到上午8時半太陽又被雲層遮住不見了，又開始下雨，天空滿是雲層，好在還出現一道彩虹。
基隆連日來雨勢不斷，有大有小，其中只有1天放晴，近1個月幾乎都在下雨。雨勢要持續一直下，有氣象專家指北部可能下雨到年底，讓很多基隆人都說，「下到懷疑人生」、「快昏了」、「牆壁、床單都發霉了」。
今天預計是天氣多雲到晴的空檔，民眾滿心心期待，上午7時多民眾發現出門時果然沒有下雨，而且太陽還露臉了，不少人把衣服、床單都拿出來要曬。不過，曬了半個多小時就又飄雨了，一邊出太陽，一邊下小雨，在中正區的民眾發現靠山邊出現一道彩虹，直呼好漂亮。
不過，約在上午8時半，整個太陽就被雲層「收回」去了，讓民眾好失望，路上機車騎士原本都沒有穿雨衣，很多停到路邊穿雨衣，一名騎士說，又開始下雨了，真的要下到耶誕或年底嗎？
中央氣象局說，今天白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區 及澎湖、金門為多雲到晴。
今晚起至明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門多雲。
今、明兩天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，明天東北部、東部沿海地區亦有長浪 發生的機率。
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