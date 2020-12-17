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驚豔體感科技 高捷中央公園天幕科幻投影有創藝

中央社 / 高雄17日電

迎接高雄百年，高市府經發局聯手高捷公司及科技數位公司在捷運中央公園站的天幕運用體感科技打造3D立體投影光雕秀，科幻創藝式投影影像今天搶先曝光，現場民眾為之驚豔不已。

大約5分鐘的3D立體投影光雕秀在晚上磅礡登場，吸引數百名乘客駐足欣賞，民眾拿出手機同步錄影，記錄幻化的藝術新風貌，燦爛炫目的主燈光束直達天際，民眾直說「好美！好美！」

高捷公司配合市府「HighLight高雄光合作用」系列活動，運用體感科技創意，以「鳳翼天翔」為名，希望未來的高雄「鳳凰展翅、天地遨翔」。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔、高捷公司董事長楊岳崑等人共同啟用天幕投影奇幻世界光雕秀；影像故事由鳳凰展翅帶出不同面向的高雄元素，還利用魔術方塊的手法搭配天幕投影，在星球旋轉建構中展演，3D立體投影時而是捷運列車，時而是在地的人文景點，也有優游於海域的鯨豚，自然與生活化的串接，既寫實也很科幻，令人驚豔。

經發局表示，「鳳翼天翔」是今年度「高雄市體感科技園區計畫」的應用計畫，將會在捷運中央公園站、美麗島站展出「天之篇」和「地之篇」兩大主題，打造高捷雙星車站。今天搶先曝光的中央公園站「天之篇」展出時間即日起至1月10日止，每天晚上6時至9時，每小時展演一次。

高捷 捷運 高雄市

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