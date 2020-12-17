高市林園區五福里13-17鄰土地 將轉型為高值石化區

高雄市今天召開都市計畫委員會，通過將林園五福里沿海路一段南側緊鄰林園工業區的3.4公頃土地變更為產業園區，未來由經濟部推動開發為高值化石化產業園區，改善空間利用的衝突，同時解決周邊居民期待搬遷的訴求。

都發局表示，高雄市林園區五福里13-17鄰土地被林園工業區包圍，居民長期以來反映遭到工安事件、空氣汙染及噪音侵擾，已不適合再作住宅區使用，希望政府能協議價購，讓住戶搬遷到其他地區。因應產業發展需求，經濟部與中油多年來與地方居民協調溝通，希望依據「產業創新條例」申請都市計畫變更，將既有住宅區、農業區變更為產業專用區，進而轉型為「高值化產業園區」，作為產業加值再造研究發展的示範基地，

這項申請案已經過高雄市都委會第86次會議審議通過，後續提報內政部審議，如能過關，預計投資18.5億進行園區開發，至少提供740個就業機會。

都發局長楊欽富指出，林園區五福里13~17鄰地區並不適合作住宅使用，市都委會同意經濟部所提方案，先將沿海路一段南側14-17鄰土地協議價購同意比例較高的區域，由住宅區變更為產業專用區。

目前沿海路一段北側五福里13鄰土地已有64%地主同意協議價購，都委會也附帶決議請經濟部持續進行產業園區整體規劃，並在高市都委會審議通過後，由經濟部於6個月內提出後續都市計畫變更，希望加速取得協議價購調查範圍內同意戶的土地。