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高市林園區五福里13-17鄰土地 將轉型為高值石化區

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市都市計畫委員會今天通過將林園區五福里沿海路一段南側緊鄰林園工業區的3.4公頃土地變更為產業園區。圖／都發局提供
高雄市都市計畫委員會今天通過將林園區五福里沿海路一段南側緊鄰林園工業區的3.4公頃土地變更為產業園區。圖／都發局提供

高雄市今天召開都市計畫委員會，通過將林園五福里沿海路一段南側緊鄰林園工業區的3.4公頃土地變更為產業園區，未來由經濟部推動開發為高值化石化產業園區，改善空間利用的衝突，同時解決周邊居民期待搬遷的訴求。

都發局表示，高雄市林園區五福里13-17鄰土地被林園工業區包圍，居民長期以來反映遭到工安事件、空氣汙染及噪音侵擾，已不適合再作住宅區使用，希望政府能協議價購，讓住戶搬遷到其他地區。因應產業發展需求，經濟部與中油多年來與地方居民協調溝通，希望依據「產業創新條例」申請都市計畫變更，將既有住宅區、農業區變更為產業專用區，進而轉型為「高值化產業園區」，作為產業加值再造研究發展的示範基地，

這項申請案已經過高雄市都委會第86次會議審議通過，後續提報內政部審議，如能過關，預計投資18.5億進行園區開發，至少提供740個就業機會。

都發局長楊欽富指出，林園區五福里13~17鄰地區並不適合作住宅使用，市都委會同意經濟部所提方案，先將沿海路一段南側14-17鄰土地協議價購同意比例較高的區域，由住宅區變更為產業專用區。

目前沿海路一段北側五福里13鄰土地已有64%地主同意協議價購，都委會也附帶決議請經濟部持續進行產業園區整體規劃，並在高市都委會審議通過後，由經濟部於6個月內提出後續都市計畫變更，希望加速取得協議價購調查範圍內同意戶的土地。

都市計畫 高雄市

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