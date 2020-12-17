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金門有食農教育小旅行 邀民眾一起來體驗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
搏狀元餅，是一個大小朋友都容易上手的民俗文化活動，這項活動的創始者就是洪旭。圖／縣府提供
搏狀元餅，是一個大小朋友都容易上手的民俗文化活動，這項活動的創始者就是洪旭。圖／縣府提供

洪旭是明鄭時期的大將，出身於金門後豐港，此地區幾乎為族人所居，又稱「洪門港」。後豐港社區日前舉辦水保局農村再生小旅行體驗，佳評不斷，更吸引到馬來西亞僑生特別來體驗。12月19日將再次舉辦「食農教育小旅行」推廣活動，歡迎鄉親一起來參加，活動內容包含海洋巡禮、後豐港巡禮、後豐港上菜秀、博餅文化體驗、番薯鱟粿DIY。

金門縣政府表示，搏狀元餅，金門人常稱「搏餅」，是一個大小朋友都容易上手的民俗文化活動，近幾年中秋時節更擴大於各鄉鎮公舉辦。很多人知道，這項活動原是用來抒發鄉愁、攏絡親友感情，但這項活動的創始者－洪旭可能就較鮮為人知。

洪旭是明鄭時期的大將，出身於金門後豐港，此地區幾乎為族人所居，又稱「洪門港」。後豐港社區日前舉辦水保局農村再生小旅行體驗，佳評不斷，更吸引到馬來西亞僑生特別來體驗。12月19日將再次舉辦「食農教育小旅行」推廣活動，歡迎鄉親一起來參加，活動內容包含海洋巡禮、後豐港巡禮、後豐港上菜秀、博餅文化體驗、番薯鱟粿DIY。

後豐港社區幹部與志工們從99年開始努力，經過農村再生四個階段的研習培訓，終於得到水保局農村再生認證，是金門縣第一個取得認證的社區，109年提出執行計畫，開始調查居民過去與海共存的生活方式，各類漁撈工具從塵封已久的倉庫翻出，過往的回憶也紛紛湧現，將其內容蒐羅成冊，將技藝與記憶傳承，期待社區風華再現。

歡迎大小朋友一同來參加這項後豐港社區小旅行，體驗人文、歷史建物、風土生活、漁撈技術……等難得的行程，由社區達人帶領，讓我們一起牽牛犁田、自製黃金鱟粿、從海裡找出自然寶藏等等活動。如有意願參加，請聯繫後豐港社區發展委員會理事洪篤全（0918678773），FB粉絲團：「金門金牌農村競賽」。

食農教育小旅行有安排犁田體驗，不少年輕人都覺得很有趣。圖／縣府提供
食農教育小旅行有安排犁田體驗，不少年輕人都覺得很有趣。圖／縣府提供

金門 農村再生 食農教育

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