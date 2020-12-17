金門有食農教育小旅行 邀民眾一起來體驗

洪旭是明鄭時期的大將，出身於金門後豐港，此地區幾乎為族人所居，又稱「洪門港」。後豐港社區日前舉辦水保局農村再生小旅行體驗，佳評不斷，更吸引到馬來西亞僑生特別來體驗。12月19日將再次舉辦「食農教育小旅行」推廣活動，歡迎鄉親一起來參加，活動內容包含海洋巡禮、後豐港巡禮、後豐港上菜秀、博餅文化體驗、番薯鱟粿DIY。

金門縣政府表示，搏狀元餅，金門人常稱「搏餅」，是一個大小朋友都容易上手的民俗文化活動，近幾年中秋時節更擴大於各鄉鎮公舉辦。很多人知道，這項活動原是用來抒發鄉愁、攏絡親友感情，但這項活動的創始者－洪旭可能就較鮮為人知。

洪旭是明鄭時期的大將，出身於金門後豐港，此地區幾乎為族人所居，又稱「洪門港」。後豐港社區日前舉辦水保局農村再生小旅行體驗，佳評不斷，更吸引到馬來西亞僑生特別來體驗。12月19日將再次舉辦「食農教育小旅行」推廣活動，歡迎鄉親一起來參加，活動內容包含海洋巡禮、後豐港巡禮、後豐港上菜秀、博餅文化體驗、番薯鱟粿DIY。

後豐港社區幹部與志工們從99年開始努力，經過農村再生四個階段的研習培訓，終於得到水保局農村再生認證，是金門縣第一個取得認證的社區，109年提出執行計畫，開始調查居民過去與海共存的生活方式，各類漁撈工具從塵封已久的倉庫翻出，過往的回憶也紛紛湧現，將其內容蒐羅成冊，將技藝與記憶傳承，期待社區風華再現。