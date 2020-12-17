澎湖國際海灣燈光節 主題燈區再獲紐約設計大獎

澎湖今年國際海灣燈光節活動中的主題燈區再創佳績，獲得國際設計聯盟競賽紐約設計大賽「燈光設計」類組銀牌獎殊榮，讓澎湖再添國際閃耀光點。

觀光局澎湖國家風景區管理處所舉辦「2020澎湖國際海灣燈光節」，在11月14日落幕，但好消息接二連三，除了「龜來運轉」與「忘憂花園」獲得義大利國際設計大獎賽藝術設計類銀獎與手工藝設計類銅獎，主題燈區獲IAA國際獎項協會聯盟謬思創意設計大獎（MUSECreative Award）的「藝術展場活動金獎」，12月10日再獲國際設計聯盟競賽紐約設計大賽（New YorkDesign Awards）「燈光設計類組銀牌獎」。

澎管處表示，2020澎湖國際海灣燈光節今年9月12日至11月14日在馬公金龍頭園區舉辦，超過15萬人次的參觀人潮，其中「海島樂園」的主題燈區，展出燈光作品及核心價值，包括有雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本等各大城市參展主軸，能夠獲得國際評審團青睞，再獲國際大獎，殊屬不易。