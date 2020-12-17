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屏基、社區、郵局 共推失智友善社區照護網絡
根據調查，65歲以上老人人口失智症盛行率8％，以此推估屏東縣約有1萬1千多名，提升大眾對失智症的認識與友善態度，屏東基督教醫院號召屏東郵局、醫事團體、基層診所、教會、店家們，合作簽署「失智友善社區照護網絡合作意向書」，成為社區失智守護天使，推動失智友善社區。
屏基副院長賈佩芳說，失智症從極輕度、輕度到中重度等，其中極輕度、輕度患者集中在44歲到65歲，大都是家庭支持者或經濟支柱，在極輕度、輕度時，早期發現，避免惡化，像是在職場領域中，工作重設計，回到職場。
賈佩芳說，屏基在2018年屏北區失智共同照護中心，結合醫療團隊，醫師、個案管理師、護理師、藥師、心理師、營養師與社工師，打造失智照護網絡，44到65歲發現失智患者，有8成在社區，有3成是極輕度失智比率，有些只是沒有被發覺，藉由參與社會活動，認知促進，延緩失智。
72歲林姓老婦失智後，出現重複問話、晝夜顛倒、脾氣暴躁、不愛洗澡等情況，且封閉自我，每天關在房間抽菸，菸癮變大每天抽2到3包還把菸蒂藏抽屜，讓女兒很擔心，屏基失智共同照護中心介入，今年4月轉介林姓老婦加入屏基失智社區據點，課程引導認知刺激，菸癮大減、情緒穩定，在據點當起小老師，家屬可以安心上班，減輕照顧負擔。
屏基神經內科主任陳昶宏說，照顧失智症患者，猶如跟患者「鬥智」，失智症患者精神行為症千變萬化，除適切照護，還要處理精神行為，與社區端連結，提供友善環境。
屏東郵局從去年規畫失智課程幫助郵務人員在碰到疑失智症患者，知道如何採取正確且友善的應對方式。
屏基院長余廣亮說，期望打造出讓失智長輩及家屬安心走出家門、走入社區，一般民眾理解失智症，在面對失智患者時能夠給予妥善的應對，而不是誤把失智患者當成奧客或怪人，產生不必要的誤會。
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