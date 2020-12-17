改善空氣品質 高雄將減燒外縣市廢棄物

高雄近期空氣品質不佳，許多觀測站呈橘、紅色警戒。高市環保局今天表示，4座焚化廠將逐年減燒廢棄物改善空品，減燒部分以限縮外縣市事業廢棄物為主，不影響高市廢棄物。

高雄市環保局今天表示，市長陳其邁日前允諾「年燒垃圾量減至133萬噸以下，優先處理高市廢棄物」。面對各縣市陸續出現垃圾處理的窘境，環保局就全市未來營運及廢棄物處理考量，已重新檢討規劃4座焚化廠的營運效率及防制設備。

環保局指出，全市的4座焚化爐污染物排放量雖僅占全市排放量3.3%，但環保局仍應帶頭改善空氣品質，除了升級空氣污染防制設備，也將持續減少垃圾處理量。

依廢棄物清理法規定，環保局所屬焚化廠會優先處理家戶垃圾，有餘裕量能才處理高市一般事業廢棄物，故減燒部分會以外縣市事業廢棄物優先。

環保局指出，4座焚化廠將由108年度處理量的144萬噸，今年度預估減量至137萬噸，110年度再減至133萬噸。環保局將以年燒垃圾量133萬噸為總量管制上限，並適度保留彈性調度空間。

另外，為配合中央統一調度外縣市家戶垃圾，減低高市底渣、飛灰穩定化物處理的負荷，並以支援離島與鄰近城市為主，秉持「不回運底渣、不代燒垃圾」的原則，與外縣市互助互惠，共同面對處理廢棄物的問題。