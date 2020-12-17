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雙流森林遊樂區叫好又叫座 今年入園遊客創歷年新高

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東雙流國家森林遊樂區的沿山吊橋歷時半年整修，即日起重新開放，以全新風貌與民眾見面。圖／屏東林管處提供
屏東雙流國家森林遊樂區的沿山吊橋歷時半年整修，即日起重新開放，以全新風貌與民眾見面。圖／屏東林管處提供

屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，蒼鬱林木，景觀自然原始，隨著疫情趨緩國旅爆發、台9線草埔森永隧道通車，加上林務局免費入園1次活動，吸引民眾到雙流享受「森林浴」，截到上月，入園遊客已提前創下歷年新高的13萬6000人次；屏東林管處說，雙流沿山吊橋歷時半年整修，即日起重新開放，以全新風貌與民眾見面。

屏東林管處為提升雙流瀑布步道及橋梁的安全性及舒適性，今年6月起進行雙流沿山步道棧橋、平台及吊橋設施整修工程，沿山步道全長2160公尺，大致與瀑布步道平行，是條隱身於樹冠層的小徑，遇溪水水位高時，即成親近瀑布的另一路線，也是紫斑蝶度冬的路線。

屏東林管處長楊瑞芬說示，步道中段的沿山吊橋建於民國97 年，全長45公尺、跨距44.2公尺，橋面承載量為30人，從吊橋處能居高臨下觀察到樹冠層結構及四季變化多端的生態，新建橋梁呈現木構之美並與自然相融。

她說，位於台9線獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，因地處楓港溪上游兩大源流匯流點而得名，佔地1600公頃，海拔500公尺以下，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，是國人登山、健行、野餐享受森林浴的好地方。

屏東雙流國家森林遊樂區沿山步道是條隱身於樹冠層的小徑，遇溪水水位高時，即成親近瀑布的另一路線，也是紫斑蝶度冬的路線。圖／屏東林管處提供
屏東雙流國家森林遊樂區沿山步道是條隱身於樹冠層的小徑，遇溪水水位高時，即成親近瀑布的另一路線，也是紫斑蝶度冬的路線。圖／屏東林管處提供
隨著疫情趨緩、台9線草埔隧道通車，並配合林務局推行國人可免費入園1次活動，屏東雙流國家森林遊樂區至11月底，入園遊客已創歷年新高的13萬6000人次。圖／屏東林管處提供
隨著疫情趨緩、台9線草埔隧道通車，並配合林務局推行國人可免費入園1次活動，屏東雙流國家森林遊樂區至11月底，入園遊客已創歷年新高的13萬6000人次。圖／屏東林管處提供

屏東縣 吊橋 森林遊樂區

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