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「三不像」黑鮪魚現身東港漁市 資深漁販傻眼全被考倒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
這尾鮪魚送東港區漁會漁市場拍賣時，重量像「黑鮪魚」、身形及胸鰭像「黃鰭鮪」、腹鰭又像「大目鮪」的大鮪魚，考倒在場所有資深工作人員和漁販。圖／林漢丑提供
這尾鮪魚送東港區漁會漁市場拍賣時，重量像「黑鮪魚」、身形及胸鰭像「黃鰭鮪」、腹鰭又像「大目鮪」的大鮪魚，考倒在場所有資深工作人員和漁販。圖／林漢丑提供

屏東縣琉球籍漁船「滿吉勝」號船長洪坤山，在小琉球西方外海釣捕到一尾大型鮪魚，14日送到東港區漁會漁市場拍賣時，因牠的重量像「黑鮪魚」、身形及胸鰭像「黃鰭鮪」、腹鰭又像「大目鮪」，考倒在場所有資深工作人員和漁販，被形容是「三不像」鮪魚；最後以黑鮪魚的市場行情價格，每公斤850元高價賣出，船長大樂。

船長洪坤山說，日前駕駛漁船出港，在小琉球西方海域釣捕到這尾重133公斤的大鮪魚，根據多年的捕魚經驗，當下無法判別，因背上有黃色背鰭，認為應該是黃鰭鮪，14日進港送東港區漁會漁市場拍賣時，當場考倒一堆人，沒想到最後以黑鮪魚的高價賣出。

「在東港漁會服務超過40年，頭一次看到這種『三不像』鮪魚！」東港漁港為台灣最大的黑鮪魚產區，東港區漁會總幹事林漢丑說，當下看到時，也不知道是什麼種鮪魚，牠的眼睛、體重像極了「黑鮪魚」，但身形及胸鰭又像「黃鰭鮪魚」，腹鰭卻像「大目鮪魚」，因無法認定是黑鮪魚，第一時間不必通報；最後買家以黑鮪魚的市場行情價，每公斤850元賣出。

「當場傻眼！」陳姓漁販說，黑鮪魚背部呈深藍色，接近腹部的地方則呈銀白色，最明顯的特徵是有鮪類中最短的胸鰭，是鮪類中體型最大，體重約在100至300公斤；大目鮪有大眼睛，最大體重逾200公斤；黃鰭鮪體背為藍黑色，腹部為銀白色，第二背鰭、臀鰭及離鰭為黃色，體重約40至80公斤；這尾卻具備3種部分特徵，買家從體重和肉質判斷，較像黑鮪魚。

吳姓漁會工作人員說，漁業署要求漁船需申請登記，才能捕捉黑鮪魚，出港前，必須確認VMS（漁船監控系統）可正常回報，捕捉到黑鮪魚需立刻通報電台，並在黑鮪魚尾部綁好標籤，這樣才能領取捕獲證明文件，作為返港拍賣使用，藉此做好漁業資源管控；冬季不是黑鮪的魚汍期，也無法確認是黑鮪魚，無需通報。

台灣主要捕撈的5種鮪魚，以最上方的黑鮪魚身價最高。圖／林漢丑提供
台灣主要捕撈的5種鮪魚，以最上方的黑鮪魚身價最高。圖／林漢丑提供

黑鮪魚 東港 小琉球

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