為維護空品 高市將減燒外縣市事業廢棄物

高雄市環保局盤點市內4座焚化廠焚燒能量，訂出年燒垃圾量133萬噸總量管制上限，環保局今天表示，4座焚化廠逐年漸減燒廢棄物，減燒部分以限縮縮外縣市事業廢棄物為主，不會影響高雄市產生的廢棄物。

環保局表示，4座焚化廠108年處理量為144萬噸，109年度預估減量至137萬噸，明年度再減至133萬噸。目前高市所有焚化爐污染物排放量雖僅佔全高雄市排放量3.3%，仍應帶頭改善空氣品質。依廢棄物清理法規定，所屬焚化廠會以家戶垃圾優先，有餘裕量能才處理一般事業廢棄物，減燒部分則以外縣市事業廢棄物為優先。

環保局指出，高市會配合中央統一調度，以「不回運底渣、不代燒垃圾」的原則，與外縣市互助互惠，共同面對處理廢棄物的問題。