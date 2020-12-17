澎湖漁船冒風浪出海 捕獲千尾紅甘得好價

東北季風冷颼颼，漁船大都暫停出海，澎湖籍「昇」字號漁船頂著風浪討海，捕獲近千尾「紅甘」，今早在冷清的市場中，漁販爭相搶標顯得格外熱絡。

馬公第三漁港拍賣市場今天清晨進港拍賣漁貨的漁船，只有零星幾艘，漁市場顯得冷清清，而澎湖籍「昇」字號漁船因捕獲有近千尾紅甘，成為漁販爭相搶標好貨，賣得好價錢，也讓阿利船長與漁工露出了笑容，開心辛苦有所代價。

阿利表示，澎湖今年的東北季風來得早，海域風大浪大，漁船幾乎都無法出海作業，但他為了討生活，不得不冒著風浪出海，好在有所收穫，且因物稀為貴，漁獲都標得好價格。

漁民指出，紅甘（竹午）與土魠魚是澎湖的冬季漁汛，大都以延繩釣或刺網來捕撈，在地方傳統上，有「一午二鮸三嘉鱲」之稱呼，就是盛讚紅甘的肉質鮮美，無論是生魚片或煎煮皆宜。