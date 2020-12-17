迎接2021自行車旅遊年 大鵬灣河濱線結合鐵道便利轉乘

交通部推出環島自行車道升級4年計畫，觀光局定調2021為「自行車旅遊年」，屏東縣大鵬灣國家風景區支線歸類為河濱線，鵬管處為迎接自行車旅遊年，明年1月17日在林邊火車站舉辦「來Bike(吧)!去(東)港(林)邊走走」暖身活動，巧妙串連自行車道與鐵道，並導入地方文化體驗活動，讓遊客以慢遊方式在屏南林邊、東港2個小鎮享受深度之旅。

鵬管處表示，交通部觀光局2021「自行車旅遊年」推出16條多元路線、5大路線型態，大鵬灣支線歸類為河濱線，此路線不僅平坦且能串連林邊火車站，具雙鐵轉乘便利性，搭配「屏東觀光圈」輔導的地方社區體驗，結合活動創意包裝成深度遊程；遊客可踩著自行車輕鬆體驗在地社區推出的蚵殼蠟燭及魚線椅DIY，透過慢騎、停留方式來體驗小鎮魅力。

鵬管處說，疫情雖帶給觀光產業衝擊，觀光單位仍以觀光圈進行跨區域、跨產業合作，預牛為邊境開放後努力各項環境整備及宣傳事宜；自行車旅遊可延伸到常民生活裡，見識到更有溫度的觀光體驗，活動選在林邊車站集結出發，也在於推廣雙鐵旅遊模式，讓民眾知道可以騎鐵馬搭台鐵，環島之旅變得更加有趣。

「來Bike(吧)!去(東)港(林)邊走走」活動路線約25公里，路線除跨海大橋有坡段，其餘路段皆為平路，是休閒且老少咸宜的路線，12月17日起可上伊貝特報名網報名。