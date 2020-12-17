雙流森林遊樂區沿山吊橋 即日起重新開放

林務局屏東林區管理處表示，位於屏東獅子鄉的雙流國家森林遊樂區沿山吊橋，歷經半年整修，即日起重新開放，以全新風貌與民眾見面。

屏東林管處為了提升瀑布步道及橋樑安全性及舒適性，自今年6月9日開始進行雙流沿山步道棧橋、平台及吊橋設施整修工程，沿山步道全長2160公尺，大致與瀑布步道平行，是條隱身於樹冠層的小徑，遇溪水水位高時，即成親近瀑布的另一路線，也是紫斑蝶度冬的路線。

林管處表示，步道中段的沿山吊橋最早建於民國97年，全長45公尺、跨距44.2公尺，橋面承載量為30人，從吊橋處能居高臨下觀察到樹冠層結構及四季變化多端的生態，新建橋樑呈現木構之美並與自然相融。

屏東林管處長楊瑞芬表示，隨著COVID-19疫情趨緩、草埔隧道通車，並配合林務局推行國人可免費入園1次活動，成功吸引許多民眾到雙流親近山林，今年截至11月底，入園遊客已創歷年新高，達到13萬6000人次。

屏東林管處表示，雙流國家森林遊樂區擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，是國人登山、健行、野餐享受森林浴的好地方。