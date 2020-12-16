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影／中油林園廠今晚再排黑煙 高市環保局加重處罰

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
中油林園廠今晚傳出再排黑煙，環保局抵現場調查，所幸未影響當地空氣品質。圖／高市環保局提供
中油林園廠今晚傳出再排黑煙，環保局抵現場調查，所幸未影響當地空氣品質。圖／高市環保局提供

中油林園廠今晚又傳排放黑煙，高雄市環保局獲報進行了解，林園廠是因四輕丁二烯工場M20製程發生DCS儀控系統故障，將製程氣體送至廢氣燃燒塔進行燃燒，而產生火光及黒煙，由於這已是林園廠第六次違規，環保局決定依空汙法規定加重裁處，最高罰可到500萬。

環保局表示，中油林園廠是在傍晚5點多發生製程故障，環保局同仁抵達，隨即在環境周界及現場進行空氣品質量測，依據附近環保署林園空品監測站顯示，空氣品質為黃色普通等級，尚無影響當地空氣品質情形。

不過環保局指出，中油林園廠排放黑煙行為已是今年第六次，違反空汚法第32條第1項第1款的規定，可裁罰10萬至500萬元，將依空汙法規定加重裁處。

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