影／中油林園廠今晚再排黑煙 高市環保局加重處罰

「宣教從高雄出發，我們繞行高雄港區，禱告連結如家人。」12日上午，高雄棧二庫碼頭上陽光和煦，白色的蝴蝶公主號載滿了牧師與宣教士，一同歡欣鼓舞迎接「宣教啟航」，在海風吹拂下，船身輕輕搖晃，引擎聲檔不住大

2020-12-16 14:38