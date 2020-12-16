高雄鳳山3處社宅 黃捷：市府應納入社福和公共藝術參與

中央和地方力推社會住宅，高雄市也要打造8800戶，市議員黃捷表示，社會住宅除了居住外，也應具備社福功能，像高雄市前金區大同社宅，就有24小時托育服務和C級巷弄長照站，她將以此方向監督追蹤將在鳳山區建置的3處社會住宅。

黃捷說，目前高雄已完成的社宅750戶，數量落後許多縣市；高雄市都發局在議會答覆她的質詢時表示，中央將在高雄興建6000戶社宅，市長陳其邁承諾市府將加碼到8800戶，其中有3處社宅會座落在鳳山。

社宅議題備受關注，黃捷說，理想的社會住宅除了居住外，也應具備社福功能，以前金區大同社宅為例，具有24小時托育服務及C級巷弄長照站，提供長輩供餐與健康促進等活動，年輕人不用擔心一些育兒與長照問題，無租期上限的「長青共住戶」也讓長輩及弱勢戶不用擔心失去住所。

黃捷曾提出「社宅參與式公共藝術計畫」，期望市府能納入社宅參與項目，如打造互動式木桌椅、新家藝術空間打理等藝術，找回居住者對公共參與的價值感，並融入社會社群的能力。

黃捷強調，如同蔡英文總統所說，相較於其他先進國家，台灣社會住宅的比率過低，高雄更有許多待努力之處，過去市府的社宅興建進度甚至被社會住宅推動聯盟評比為「等無車，她會監督市長與市府加緊腳步，與中央緊密合作，讓高雄擺脫六都吊車尾，打造宜居高雄。