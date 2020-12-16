快訊

從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鳳山3處社宅 黃捷：市府應納入社福和公共藝術參與

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷監督高雄市政府建置社會住宅，要求不只具居住功能，還要納入社福和公共藝術參與功能。本報資料照片
高雄市議員黃捷監督高雄市政府建置社會住宅，要求不只具居住功能，還要納入社福和公共藝術參與功能。本報資料照片

中央和地方力推社會住宅，高雄市也要打造8800戶，市議員黃捷表示，社會住宅除了居住外，也應具備社福功能，像高雄市前金區大同社宅，就有24小時托育服務和C級巷弄長照站，她將以此方向監督追蹤將在鳳山區建置的3處社會住宅。

黃捷說，目前高雄已完成的社宅750戶，數量落後許多縣市；高雄市都發局在議會答覆她的質詢時表示，中央將在高雄興建6000戶社宅，市長陳其邁承諾市府將加碼到8800戶，其中有3處社宅會座落在鳳山。

社宅議題備受關注，黃捷說，理想的社會住宅除了居住外，也應具備社福功能，以前金區大同社宅為例，具有24小時托育服務及C級巷弄長照站，提供長輩供餐與健康促進等活動，年輕人不用擔心一些育兒與長照問題，無租期上限的「長青共住戶」也讓長輩及弱勢戶不用擔心失去住所。

黃捷曾提出「社宅參與式公共藝術計畫」，期望市府能納入社宅參與項目，如打造互動式木桌椅、新家藝術空間打理等藝術，找回居住者對公共參與的價值感，並融入社會社群的能力。

黃捷強調，如同蔡英文總統所說，相較於其他先進國家，台灣社會住宅的比率過低，高雄更有許多待努力之處，過去市府的社宅興建進度甚至被社會住宅推動聯盟評比為「等無車，她會監督市長與市府加緊腳步，與中央緊密合作，讓高雄擺脫六都吊車尾，打造宜居高雄。

社宅 社會住宅 黃捷 蔡英文

延伸閱讀

紅色滲透遭抹黑 黃捷籲警覺對民主造成傷害

黃捷促成立職棒隊 陳其邁：先爭取一軍賽事再規畫球隊

黃捷昔酸韓國瑜「總機」明使「百裂拳」質詢「陳主機」

陳致中、黃捷罷免案進度 中選會：查對中

相關新聞

全國最美的市場！台南新化果菜市場明年可啓用

臺南市新化果菜市場目前工期進度47.03%，市政府農業局長謝耀清昨天視察市場遷建工程，叮囑施工廠商就剩餘工期規畫場區要徑...

薛承琛大動作成立圓頭公司 金門良金牧場：不擔心影響業績

金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」10月初傳出「分家」消息，相隔72天，前良金牧場總經理薛承琛今天對外宣布成立「圓頭農牧食...

高雄鳳山3處社宅 黃捷：市府應納入社福和公共藝術參與

中央和地方力推社會住宅，高雄市也要打造8800戶，市議員黃捷表示，社會住宅除了居住外，也應具備社福功能，像高雄市前金區大...

高市副市長林欽榮下軍令狀 鐵路園道明年2月12日開放

高雄市鐵路地下化後，原鐵道用地正變身為橫貫高雄，長達15.7公里的園道，成為全新綠廊，副市長林欽榮今午視察鳳山計畫園道工...

宣教從高雄出發 70牧師遊艇繞港宣告

「宣教從高雄出發，我們繞行高雄港區，禱告連結如家人。」12日上午，高雄棧二庫碼頭上陽光和煦，白色的蝴蝶公主號載滿了牧師與宣教士，一同歡欣鼓舞迎接「宣教啟航」，在海風吹拂下，船身輕輕搖晃，引擎聲檔不住大

孩子玩膩罐頭遊具！中山大學師生打造街頭創新遊具

中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，結合輪胎和繩網，在高雄市鹽埕區馬雅各公園...

搶攻自行車旅遊 高市輪船公司推騎車搭渡輪優惠

鎖定自行車族，高雄市輪船公司即起至明年6月底，推團體自行車優惠案，20人以上團體騎自行車預約搭乘渡輪，每人來回優惠價40...

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」10月初傳出「分家」，相隔72天，前良金牧場總經理薛承琛新創立的「圓頭農牧食品有限公司」...

全球首座5GmmWave智慧工廠啟用 陳其邁直呼太神奇了

由日月光，中華電信及美國高通三強聯手打造的「5GmmWave智慧工廠」，今早在日月光集團高雄廠K23研發大樓宣布啟用，宣...

安心旅遊補助結束住房慘盪 屏東擬加碼千元拉抬住房

中央「安心旅遊」每人每房千元補助結束後，台北市政府推出包括團客和自由行的冬季「台北加碼GO」補助方案，羨煞其他縣市；屏東...

友善高齡者 高市號誌化路口增設放大型小綠人

高雄市高齡人口多，為讓年長者能更看清楚小綠人秒數，穿越道路更安全，高雄市交通局於市區主要醫院、商圈及路幅較寬路口設置30...

明年元旦升旗送5千張限量一卡通 高雄府會再度攜手

高雄市政府和市議會明年元旦再度合辦元旦升旗，當天也要援例免費發送5000張元旦升旗「一卡通」特製版，元旦上午6時開始發放...

熱門新聞

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。