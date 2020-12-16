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高市副市長林欽榮下軍令狀 鐵路園道明年2月12日開放
高雄市鐵路地下化後，原鐵道用地正變身為橫貫高雄，長達15.7公里的園道，成為全新綠廊，副市長林欽榮今午視察鳳山計畫園道工程，一到場就下「軍令狀」，指明年2月12日務必完成76%進度，打開兩側圍籬，讓民眾共享。
林欽榮下午視察位在鳳山區澄清路與青年路二141巷一帶鐵路地下化園道進度，他發現新植的樹木，米直徑多於原先合約的8公分，未來不必等上1、20年才能看到綠樹成蔭，對工務局養工處十分肯定。
高雄市鐵路地下化園道工程，從左營起至高雄鳳山，全長15.7公里，目前分標執行鋪磚植樹等綠美化工程，林欽榮要求工務局明年2月12日止，需開放76%，「民眾等待鐵路地下化達20年，希望能歡歡喜喜享受到園道全新的文化地景。
林欽榮也說，先前他看過相關工程合約，園道使用的樹木直徑竟只8公分，依照經驗，樹徑每長1公分至少就要1年，因此他要求至少需要12到16公分才行，結果今午看到有些樹徑達25公分，超乎他的要求。
今午他也針對日前仁武產業園區現地被粗暴處置的樹木，再次致歉。林表示，經發局未依照樹木修剪諮詢委員會的SOP，這是不對的。未來仁武產業園區的樹木，將移植1300棵供鐵路園道使用，受損的3千棵也設法搶救中。
他重申，明年2月12日高雄鐵路園道務必完成76%工程，不能再讓等待20多年的鐵路地下化工程，遙遙無期。此外，未來兩年沿線建物也會利用都更或危老，拉皮等手段，背面轉正。其中都更方式可循168專案，亦即民眾百分之百同意後，市府會在6個月內走完所有程序，8個月內發照，促成高雄都市更新，脫胎換骨。
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