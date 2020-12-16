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孩子玩膩罐頭遊具！中山大學師生打造街頭創新遊具

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造4組創新兒童遊具。圖／中山大山提供
中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造4組創新兒童遊具。圖／中山大山提供

中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，結合輪胎和繩網，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造4組創新兒童遊具，邀大家參與「街頭玩童」活動。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥表示，公園裡多為千遍一律的罐頭遊具，參加「設計思考」課程的學生們，花了1個月的時間，觀察兒童在公園裡操作遊具的遊戲行為，透過和小朋友一起玩遊戲的經驗，發現兒童的需要。然後學習遊具設計與木工，又花了1個月將設計轉化成為實際可玩的4項遊具。其中3項遊具未來將會移至由中山大學所經營的旗津「技工舍」園區。

宋世祥表示，木棧板整體結構強度高，因此能夠製作出更為大型且堅固的作品，在安全的前提下，滿足孩子挑戰難度的期待。遊具「高枕無憂」採用了3D建模，設計了4個單元模組，不僅結合了彩色攀岩塊，讓孩子能夠充分施展肢體爬上爬下，還可以針對遊玩兒童的年齡與需要，調整難易程度。

遊具「天空中的秘密基地」，融合了廢棄木棧板與輪胎，讓孩子能夠攀爬，並在結構中找到屬於自己的秘密基地。「Go Go Jungle」體積雖最小，但在木棧板結構上結合了繩網與較高的階梯，讓孩童能在最小的空間內，獲得最大幅度的肢體伸展。「午茶之後」靈感來自起司cheese，師生將整件遊具油漆成黃色，在作品相互垂直的兩個牆面上，裝上了抓攀把手，讓孩子能夠比賽誰才是攀爬王。

家長反映，中山大學生製作的遊具和罐頭遊具很不一樣，一般公園裡的罐頭遊具限制很多，只能從樓梯爬上、溜滑梯溜下，孩子就是不斷重複這樣單一的遊戲過程，沒什麼挑戰性。這4款遊具最大的特色就是沒有限制，都沒特別規定遊玩的路徑和方向，孩子可以自行挑戰。

中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造4組創新兒童遊具。圖／中山大山提供
中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造4組創新兒童遊具。圖／中山大山提供

中山大學 大學生

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