宣教從高雄出發 70牧師遊艇繞港宣告

「宣教從高雄出發，我們繞行高雄港區，禱告連結如家人。」12日上午，高雄棧二庫碼頭上陽光和煦，白色的蝴蝶公主號載滿了牧師與宣教士，一同歡欣鼓舞迎接「宣教啟航」，在海風吹拂下，船身輕輕搖晃，引擎聲檔不住大家分享交誼的熱情。

中華福音神學院美籍院長戴繼宗以字正腔圓的國語，在船上分享聖經路加福音五章彼得捕魚的故事，非常應景。他說，彼得在耶穌的指引下，捕獲滿船的魚，聖經上形容「網險些要裂開」，他馬上招呼同伴來幫忙，戴繼宗說，可見宣教需要同伴，否則網若裂開就一無所獲了。他也提到，宣教不是一個人拿魚竿釣魚，而是眾人一起結網捕魚。每個人都是一條漁網的線，要結在一起成為魚網。

牧師們濟濟一堂，輪流分享。(主辦單位提供)

70位牧者與宣教士來自台灣各地，五人團隊吹號角宣告啟航，接著由高雄福氣教會楊錫儒牧師作啟航禱告，包括劉民和牧師、陳吉松牧師、劉進展牧師、謝來興牧師、柴子高牧師興錢麗蓉牧師等人輪流分享介紹，也有來自少數民族、聽障、新媒體、印勞、穆斯林等事工介紹，另外，美籍埃及牧師約瑟夫帶領遇見台灣555高呼，最後由陳見岳牧師祝禱。

主辦的中華基督教關懷協會負責人張吉輝牧師指出，英國馬雅各宣教士1865年為了傳福音登陸打狗港（即高雄港），宣教也應由高雄港出發，宣教啟航的概念就這樣產生。張吉輝期盼2021年教會界能更緊密的聚集，把牧長與宣教團隊招聚在一起，共同奔跑宣教的道路。

70位牧者同工宣教士在高雄棧二庫碼頭合影留念。(主辦單位提供)

【更多精采內容，詳見 】