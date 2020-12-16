快訊

新竹男闖中橫40天奇蹟生還 登山專家點出躲洞穴是關鍵

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

宣教從高雄出發 70牧師遊艇繞港宣告

台灣醒報 / 記者游清淵╱台北報導

「宣教從高雄出發，我們繞行高雄港區，禱告連結如家人。」12日上午，高雄棧二庫碼頭上陽光和煦，白色的蝴蝶公主號載滿了牧師與宣教士，一同歡欣鼓舞迎接「宣教啟航」，在海風吹拂下，船身輕輕搖晃，引擎聲檔不住大家分享交誼的熱情。

中華福音神學院美籍院長戴繼宗以字正腔圓的國語，在船上分享聖經路加福音五章彼得捕魚的故事，非常應景。他說，彼得在耶穌的指引下，捕獲滿船的魚，聖經上形容「網險些要裂開」，他馬上招呼同伴來幫忙，戴繼宗說，可見宣教需要同伴，否則網若裂開就一無所獲了。他也提到，宣教不是一個人拿魚竿釣魚，而是眾人一起結網捕魚。每個人都是一條漁網的線，要結在一起成為魚網。

牧師們濟濟一堂，輪流分享。(主辦單位提供)

70位牧者與宣教士來自台灣各地，五人團隊吹號角宣告啟航，接著由高雄福氣教會楊錫儒牧師作啟航禱告，包括劉民和牧師、陳吉松牧師、劉進展牧師、謝來興牧師、柴子高牧師興錢麗蓉牧師等人輪流分享介紹，也有來自少數民族、聽障、新媒體、印勞、穆斯林等事工介紹，另外，美籍埃及牧師約瑟夫帶領遇見台灣555高呼，最後由陳見岳牧師祝禱。

主辦的中華基督教關懷協會負責人張吉輝牧師指出，英國馬雅各宣教士1865年為了傳福音登陸打狗港（即高雄港），宣教也應由高雄港出發，宣教啟航的概念就這樣產生。張吉輝期盼2021年教會界能更緊密的聚集，把牧長與宣教團隊招聚在一起，共同奔跑宣教的道路。

70位牧者同工宣教士在高雄棧二庫碼頭合影留念。(主辦單位提供)

【更多精采內容，詳見

高雄港 碼頭 耶穌

延伸閱讀

「貓咪生吐司」插旗高雄！加碼推「奶酥、花生巧克力」獨家口味，只賣45天貓奴必衝

吳田玉：日月光高雄第三園區估需招募8,000名員工

改善高雄空品 陳其邁：降載減排紅害日減少

97歲「勇伯」牧師 69年前就騎自行車環島好幾圈傳道

相關新聞

全國最美的市場！台南新化果菜市場明年可啓用

臺南市新化果菜市場目前工期進度47.03%，市政府農業局長謝耀清昨天視察市場遷建工程，叮囑施工廠商就剩餘工期規畫場區要徑...

宣教從高雄出發 70牧師遊艇繞港宣告

「宣教從高雄出發，我們繞行高雄港區，禱告連結如家人。」12日上午，高雄棧二庫碼頭上陽光和煦，白色的蝴蝶公主號載滿了牧師與宣教士，一同歡欣鼓舞迎接「宣教啟航」，在海風吹拂下，船身輕輕搖晃，引擎聲檔不住大

孩子玩膩罐頭遊具！中山大學師生打造街頭創新遊具

中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，運用在地企業瑞儀光電送的廢棄木棧板，結合輪胎和繩網，在高雄市鹽埕區馬雅各公園...

搶攻自行車旅遊 高市輪船公司推騎車搭渡輪優惠

鎖定自行車族，高雄市輪船公司即起至明年6月底，推團體自行車優惠案，20人以上團體騎自行車預約搭乘渡輪，每人來回優惠價40...

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」10月初傳出「分家」，相隔72天，前良金牧場總經理薛承琛新創立的「圓頭農牧食品有限公司」...

全球首座5GmmWave智慧工廠啟用 陳其邁直呼太神奇了

由日月光，中華電信及美國高通三強聯手打造的「5GmmWave智慧工廠」，今早在日月光集團高雄廠K23研發大樓宣布啟用，宣...

安心旅遊補助結束住房慘盪 屏東擬加碼千元拉抬住房

中央「安心旅遊」每人每房千元補助結束後，台北市政府推出包括團客和自由行的冬季「台北加碼GO」補助方案，羨煞其他縣市；屏東...

友善高齡者 高市號誌化路口增設放大型小綠人

高雄市高齡人口多，為讓年長者能更看清楚小綠人秒數，穿越道路更安全，高雄市交通局於市區主要醫院、商圈及路幅較寬路口設置30...

明年元旦升旗送5千張限量一卡通 高雄府會再度攜手

高雄市政府和市議會明年元旦再度合辦元旦升旗，當天也要援例免費發送5000張元旦升旗「一卡通」特製版，元旦上午6時開始發放...

警消新廳舍相繼動工 完工後將成為萬丹鄉行政核心地區

位於屏東萬丹鬧區的萬丹消防分隊、警分駐所，考量廳舍老舊，以及出勤容易造成周邊交通阻塞，不僅增加出勤時間與風險，因此，規劃...

屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」已吹起，第2屆落山風藝術季將於本月18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，...

高雄市招商 明年促參目標百億

高雄市政府拚招商，日前成立「投資高雄事務所」，市長陳其邁大力宣傳說「現在是投資高雄最好時刻」，近期將過去以局處為主的促參...

熱門新聞

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

影／嘉義縣長驚傳全裸拍片？ 翁章梁：很不容易

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。